Iva Zanicchi: “Non farò concerti per stare in tv e vicina alla mia famiglia”/ “Milva? Suo marito mi disse…”

Iva Zanicchi, con la sua voce, ha impresso il suo nome nel firmamento della musica; il suo contributo nel mondo dello spettacolo italiano è stato di spessore anche nel contesto televisivo come testimoniato dal racconto fatto oggi, ospite a Verissimo. “Grazie alla tv sono entrata nel cuore e nelle famiglie delle persone, ancora oggi incontro persone che mi dicono: ‘Sa che per noi era la presentatrice di Ok, il prezzo è giusto, non sapevamo che cantasse…’. Se è stata una cosa negativa? No, Berlusconi mi disse di farlo per un anno e poi tornare a fare musica; in realtà poi sono passati 12 anni!”.

Sempre a proposito del ruolo di timoniera ad “Ok, il prezzo è giusto!”, Iva Zanicchi ha raccontato: “Quel format però era talmente forte che annullava tutto il resto, ho fatto di tutto e di più per distruggere la mia carriera da cantante, ma fortunatamente non ci sono riuscita!”. Ed effettivamente la carriera della cantante è stata ed è ancora immensa, a dispetto di una critica del settore non sempre pronta a darle manforte: “Io ho fatto di tutto nella vita, anche cose orrende che non rinnego ma che non hanno giovato alla mia carriera da cantante. Dischi e canzoni impegnatissime, poi cose totalmente diverse; la critica mi ha sempre trattata male ma me ne sono sempre fregata. Una volta Arbore mi chiamò e mi disse: ‘Questo è il più bel disco degli ultimi anni!’, il mio lavoro è il canto, la musica e il palcoscenico”.

Iva Zanicchi – ospite a Verissimo – ha poi dato una notizia non proprio lieta per chi sperava di poter andare ai suoi concerti la prossima estate: “Adesso però ho deciso di rallentare moltissimo; quest’estate non vorrei fare concerti. Per ragioni mie personali non farò concerti ma televisione, è una cosa che mi permette di stare maggiormente a contatto con la mia famiglia. Ai tempi ho trascurato molto mia figlia, andavo a fare lunghe tournée e ho girato il mondo; dall’Australia e in tutti i teatri del mondo”.

Toccante è stato il racconto e ricordo di Milva, scomparsa 3 anni fa e grande amica proprio di Iva Zanicchi. “Non ci siamo frequentate molto ma ci siamo sempre cercate e trovate, soprattutto nelle occasioni speciali. Una volta mi chiamò e sapevo che stava già male, io pensavo fosse uno scherzo: un ricordo bellissimo”. La cantante ha poi aggiunto: “Le ho voluto molto bene, una stima grande e vera: Milva ha davvero cantato in tutto il mondo portando la sua arte, straordinaria. Il più grande complimento l’ho ricevuto da suo marito, mi vergogno quasi a dirlo: ‘Con la voce che hai, se tu avessi il portamento e il modo di fare che ha Milva saresti la più grande cantante d’Europa’. E’ un ricordo stampato nella mia mente…”.











