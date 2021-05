Awed, Simone Paciello/ Piange con Matteo: “Veniamo da un percorso simile e..”

Awed Simone Paciello è ancora al centro delle polemiche dell‘Isola dei Famosi 2021. Non è la prima volta che si parla dello youtuber e, soprattutto, della sua volatilità, chiamiamola così, visto che ogni volta che c’è qualche cambiamento nei gruppi dei concorrenti, cambia anche il suo modo di fare e di essere. Ma dove sta la verità? Anche per lui, proprio come per Fariba, sembra essere arrivato il momento di una nuova primavera al fianco del gruppo degli Arrivisti e, sicuramente, insieme all’amico Matteo. Proprio nel nome di questa amicizia, Diamanti lo ha salvato giovedì scorso creando una rottura nel suo gruppo e con Emanuela Tittocchia che lo ha accusato di tradimento perché ci è finita Rosaria in nomination al posto di Awed, ma se fosse proprio questa la strategia dello youtuber?

Awed, Simone Paciello/ Piange per Ciufoli e consola Gilles Rocca ma...

Awed Simone Paciello piange all’Isola dei Famosi 2021

Il dubbio rimane soprattutto perché in questi giorni, lontano dal gruppo e da Gilles Rocca, all’Isola dei Famosi 2021 Awed ha avuto modo di legare e avvicinarsi di nuovo a Fariba Tehrani che, proprio come una mamma, ha pensato bene di prenderlo sotto la sua ala insegnandogli anche a tagliare i cocchi e raccogliere i cactus. Come finirà il loro rapporto quando questa sera Awed avrà modo di confrontarsi con gli altri durante la nuova diretta? Intanto, in questi giorni, stringendo a sè l’amico Matteo, si è detto contento di poter condividere con lui alcune cose perché vengono da un percorso molto simile e possono davvero capirsi, almeno fino al prossimo cambiamento o nomination forzata. Poi cosa succederà a quel punto?

