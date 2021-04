Gilles Rocca bacia Awed all’Isola dei Famosi 2021/ Pomodoro e cipolla lo trasformano!

Per un attimo ci siamo quindi dimenticati della sua Miriam che riesce a inserire in ogni discorso e in ogni momento della sua vita all’Isola dei Famosi 2021. A far passare ogni malinconia al bel fonico ci ha pensato Andrea Cerioli vincendo e portando a casa pomodori, cipolle e il ben di Dio vinto durante la prova del fuoco. In un primo momento i naufraghi sembrano un po’ spaesati perché adesso che hanno le cose da cucinare manca loro il fuoco e così decidono di non rinunciare e lanciarsi in una sorta di pic nic a colpi di pancakes, cipolla e pomodoro. E’ bastato che sull’isola arrivasse del cibo per cambiare l’uomo di tutti. Gilles Rocca era ben diverso dai giorni scorsi e lui stesso ha ammesso che la fama lo rende cattivo e complicato. La prova è arrivata nei giorni scorsi quando, dopo la diretta, i naufraghi si sono ritrovati a mangiare senza nemmeno aspettare il fuoco e, subito dopo si sono lasciati andare a tuffi in mare, allegria, canzoni e.. baci.

GILLES ROCCA/ "Sono un pezzo di mer*a". Poi sorpresa del padre "mi manca"

Gilles Rocca bacia Awed all’Isola dei Famosi 2021

Ebbene sì, possiamo scriverlo a caratteri cubitali, il primo bacio arrivato all‘Isola dei Famosi 2021, è proprio quello che Gilles Rocca ha dato ad Awed. Sono lontani i tempi in cui i due litigavano furiosamente, naturalmente per colpa di Vera Gemma, adesso sono amici così tanto che lo youtuber ha pensato di dare al fonico quello che ha sottolineato essere il primo bacio di questa edizione. Gilles Rocca non si è tirato indietro, ha afferrato Awed e lo ha baciato per poi correre intorno ai naufraghi cantando e lanciandosi in mare. Come se non bastasse, il buonumore lo ha reso addirittura socievole visto che si è presentato dai vicini Arrivisti per prestare loro aiuto e consigli per non far spegnere il fuoco, costruire la loro capanna e stare attenti alla pioggia battente ma anche al vento forte lasciando tutti a bocca aperta. Quanto durerà questa felicità ritrovata da parte di Gilles?

