Awed squalificato per bestemmia all’Isola dei Famosi 2021?/ Fariba accusa ma…

Ci risiamo. Si torna a parlare di bestemmia in un reality, questa volta all’Isola dei Famosi 2021. Nel mirino è finito Awed, accusato di aver bestemmiato e, per questo, inevitabilmente a rischia squalifica. La mamma di Giulia Salemi avrebbe notato il cattivo comportamento del compagno naufrago e avrebbe deciso di renderlo pubblico. “Stamattina ha bestemmiato con Dio. – ha infatti rivelato Fariba, per poi aggiungere – Aveva ragione Vera Gemma. Lo so che lui vi sta simpatico, ma no ci si comporta così e poi non fa che dormire e mangiare”. Un’accusa pesante che ha scatenato molte reazioni da parte del telespettatori dell’Isola: c’è chi si è schierato dalla parte di Awed, ritenendo ingiuste le parole di Fariba e chi, invece, crede assolutamente alla mamma di Giulia Salemi.

Awed/ Riesce a riconquistare Emanuela Tittocchia dopo il tradimento?

Awed squalificato all’Isola dei Famosi 2021? Le possibilità

Awed sarebbe a rischio squalifica all’Isola dei Famosi ma c’è da dire che non ci sono immagini video che possano al momento confermare la bestemmia del concorrente. La produzione potrebbe dunque tentare di verificare se le parole svelate da Fariba ci siano effettivamente state, qualora mancassero le immagini sarà però impensabile che si arrivi ad una squalifica solo per una segnalazione di un concorrente.

LEGGI ANCHE:

Awed Simone Paciello/ "Fariba Tehrani? Non so se è vera..", nuovo scontro con Vera Gemma?TITTOCCHIA IN TOPLESS A LETTO CON AWED "HO VISTO LE TETT*"/ Foto, lui "Non potevo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA