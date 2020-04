Aziende e negozi: Fase 2, cosa cambia/ Regole per riaperture e protocolli sicurezza

Pubblicità

Fase 2, ci siamo quasi: anche se non ci sono ancora certezze e i vari protocolli sono ancora in fieri (e nonostante diverse attività, grazie al sistema delle deroghe, abbiano riaperto da tempo come spiegato dal Governatore Luca Zaia per il Veneto), si va delineando il quadro di norme e disposizioni entro cui dovranno operare le imprese italiane dopo il prossimo 4 maggio, data che sancirà la fine del lockdown. Secondo le indiscrezioni, si tratterà di un piano articolato e che, pur valendo per l’intero territorio nazionale, terrà conto dei diversi tipi di attività delle peculiarità di ogni Regione. Andiamo a vedere di seguito come si articolerà questa ripresa e in che modo riapriranno le imprese, in base anche alle indicazioni che la task force guidata da Vittorio Colao sta fornendo al Governo: inoltre grazie a una bozza di protocollo messa a punto dall’Inail si cominci a fare chiarezza su quali saranno le misure di sicurezza da adottare nei luoghi di lavoro, che si tratti di grandi aziende come di attività commerciali più piccole, a partire dall’ingresso fino ad arrivare alla coesistenza negli spazi comuni, e passando per le turnazioni, la sanificazione e altri aspetti.

FASE 2, COSA CAMBIA PER AZIENDE E NEGOZI CHE RIAPRONO?

Innanzitutto le linee guida per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro saranno basate su tre diverse variabili di rischio, ovvero l’esposizione, la prossimità tra i lavoratori e le situazioni possibili di aggregazione. Gli aspetti sui cui si interverrà riguardano la riformulazione di orari e spazi di lavoro, il distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti, le misure di prevenzione tra cui l’adozione della mascherina), la nomina di medici ad hoc per questa fase di emergenza, i controlli all’ingresso mediante termoscanner e l’adozione di protocolli rigidi di isolamento immediato nel caso in cui il lavoratore presenti dei sintomi, oltre al predisporre sanzioni per gli inadempienti. Come già anticipato dai lavori che sta portando avanti la commissione di Colao, verrà potenziato lo smartworking per contenere i contagi anche se in piena fase di ripristino delle attività produttive (frutto di un accordo tra Governo e parti sociali, in attesa che la suddetta intesa venga recepita a livello normativo). Da una parte insomma l’azienda avrà la responsabilità e l’obbligo di informare i lavoratori sulle misure di prevenzione, ma lo stesso varrà per i dipendenti che dovranno restare a casa se hanno febbre sopra il 37,5° o sintomi riconducibili al Covid-19. In tali casi sul posto di lavoro o in azienda si rientrerà solo a seguito della avvenuta negativizzazione mediante test del tampone.

LE NUOVE REGOLE E I PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER I LAVORATORI

A livello di organizzazione interna vediamo invece come cambierà la vita all’interno dei suddetti luoghi di lavoro: innanzitutto, nel caso in cui un lavoratore contagiato da Covid-19 è stato presente nei locali, bisognerà prima procedere a una meticolosa pulizia e sanificazione, come peraltro deve avvenire a fine turno delle varie postazioni lavorative (gli interventi di pulizia possono essere attuati ricorrendo agli ammortizzatori sociali). Per quanto concerne la gestione interna, bisogna che il datore di lavoro predisponga turni e orari differenziati che riducano per quanto possibile le presenze in contemporanea e garantiscano il distanziamento sociale: vanno anche evitati assembramenti al momento dell’entrata e all’uscita. Come già proposto per diverse tipologie di aziende verranno adottati pannelli in plexiglass e strumenti similari barriere di protezione proprio per favorire il distanziamento, ricavando ove possibile anche aree da spazi inutilizzati. Per quanto riguarda invece i contatti con l’esterno, per certe aziende sarà ridotto al massimo il ricorso a fornitori non interni e nel caso ciò avvenga di predisporranno procedure di ingresso e uscita speciali al fine di ridurre i contatti col personale dell’impresa. Inoltre nel protocollo di sicurezza per la Fase 2 concordato tra Governo e parti sociali si prevede anche un capitolo in cui si specifica che i Dpi (Dispositivi di Protezione Individuale, ovvero mascherine, guanti, ecc.) siano utilizzati in tutte le situazioni in cui sia impossibile stare a distanza reciproca di un metro, mentre sarà contingentato l’accesso a mense, zone fumatori e altre aree comuni.



