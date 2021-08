Azzolina diventa preside in Sicilia/ Resterà in aspettativa per mandato parlamentare

Lucia Azzolina preside di ruolo in Sicilia. La notizia è stata confermata da numerosi quotidiani e agenzie, a partire da Adnkronos: l’ex ministro dell’Istruzione ha accettato l’incarico ma resterà in aspettativa per mandato parlamentare. Ricordiamo che il Miur ha reso note le future immissioni in ruolo, compresa quella dell’ex titolare del ministero. La grillina firmerà il contratto a fine agosto.

Il concorso per dirigenti scolastici risale al 2017: Lucia Azzolina ha ottenuto il 2.544 piazzamento ed ha sostenuto l’esame orale durante il periodo nel quale è stata deputata tra le file del Movimento 5 Stelle, prima di ricoprire l’incarico di ministro dell’Istruzione da gennaio 2020 a febbraio 2021.

Lucia Azzolina diventa preside in Sicilia

Come ricordato dai colleghi di Repubblica, Lucia Azzolina ha indicato la Sicilia per il suo incarico da preside, ma nel suo recente passato c’è l’insegnamento – prima da precaria e poi a tempo indeterminato – in un istituto superiore di Biella. Ma non solo. Per affrontare l’esame, l’ex titolare del Miur si era avvalsa di Max Bruschi, ex collaboratore di Mariastella Gelmini ai tempi delle riforme che tolsero 8 miliardi di euro alla scuola. Ora, ha aggiunto il quotidiano capitolino, Bruschi sarà promosso a capo del Dipartimento dell’Istruzione quando la deputata verrà chiamata a sostituire il ministro dimissionario Lorenzo Fioramonti.

