Azzurra Lorenzini morta di tumore/ Cantante e conduttrice tv lottava contro melanoma

E’ morta a 32 anni Azzurra Lorenzini, cantante e conduttrice di Telegranducato che da circa un anno stava lottando con tutta se stessa contro un tumore. La morte è sopraggiunta lo scorso martedì mattina all’ospedale di Empoli dove era ricoverata. Il livornese Daniele Pelissero, marito e compagno di lavoro di Azzurra, ha commentato, come spiega Corriere.it: “Le avevano diagnosticato un melanoma da circa un anno. Le cure sembravano funzionare. Poi un giorno la Tac ha svelato numerose metastasi. E la situazione è precipitata”. Purtroppo per Azzurra, a quel punto, non c’era stato più nulla da fare. La cantante e conduttrice aveva creato lo scorso 13 dicembre un profilo Facebook dal nome “Azzurra Letto Ventitré”, una sorta di diario virtuale nel quale raccontava la malattia e la sua battaglia quotidiana. “Letto 23” era stato anche il suo ultimo brano pubblicato, i cui ricavi saranno devoluti all’associazione “I discepoli di Padre Pio” per la costruzione di un ospedale e un centro di ricerca per i tumori in Calabria.

AZZURRA LORENZINI MORTA DI TUMORE: AVEVA 32 ANNI

Azzurra Lorenzini negli ultimi tempi era stata circondata, oltre che dall’immancabile affetto del marito e compagno di vita Daniele anche da quello di coloro che leggevano quotidianamente i suoi racconti su Facebook. Nonostante il ricovero in ospedale la situazione era sembrata migliorare e la stessa cantante e conduttrice si era mostrata molto positiva: “Sto bene!! Perché un sorriso e Dio abbattono tutto!”, scriveva alcuni giorni fa. All’improvviso però il quadro clinico è presto precipitato fino alla morte dello scorso martedì. Azzurra lascia un vuoto enorme soprattutto in Daniele. Nel 2015 era nato il duo musicale formato dalla coppia che nel settembre dell’anno precedente si era unita in matrimonio. Affiatati nella vita privata e nel lavoro, i due erano diventati ben presto i protagonisti delle serate e degli eventi privati e pubblici a Pisa. “Avevamo sperato che le cure potessero riuscire a salvarla. Purtroppo l’ultima Tac è stata devastante. Le metastasi erano esplose e nel giro di un mese se ne è andata”, ha spiegato il marito Daniele a Il Messaggero.

