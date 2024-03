B Unique, finalisti Italia’s Got Talent 2024/ Saranno loro i vincitori? Per i social “è stato bellissimo”

B Unique – Crew indiana di ballo alla finale di Italia’s Got Talent

B Unique – Crew indiana di ballo sono tra i finalisti di Italia’s Got Talent, il talent show trasmesso per la prima volta in chiaro sul canale TV8. Chi vincerà? C’è grande curiosità per scoprire chi sarà il vincitore dell’ultima edizione del popolare talent show televisivo giunto al suo atto conclusivo. Al tavolo dei giurati, Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione, invece, torna la coppia composta da Aurora e Fru dei The Jackal. A contendersi la vittoria e il premio di 100 mila euro ci sono: i B Unique, dall’India, che inventano figure e forme coreografiche uniche; Francesca Cesarini di Magione (PG), ballerina di pole dance; Tiberio Cosmin di Roncadelle (BS) con un monologo comico.

Francesca Cesarini, chi è il vincitore di Italia's got talent 2024 e malattia/ Agenesia: "Nata senza mani e…"

E ancora: Flora Donzelli, da Napoli; Maura Moggi, di Pescara, con una commovente coreografia; i Ping Pong Pang, da Tarquinia, che portano in scena una delle loro originali performance di ballo con le racchette; la giovane cantante Noemi Realforte di Cinisi (PA); Lennie Simo, dal Massachusetts, la Turkeev Family, la famiglia ucraina con le loro potenti performance aeree, e Yoko Yamada, bresciana che vive a Venezia, con un divertente brano di stand-up comedy.

Chi è Patrizio Ratto, ex ‘Amici’ componente dei Ping Pong Pang in gara ad Italia’s Got Talent 2024/ Curiosità

B Unique – Crew indiana di ballo saranno i vincitori di Italia’s Got Talent?

Tra i candidati alla vittoria finale di Italia’s Got Talent 2024 ci sono anche i B Unique – Crew indiana di ballo che si è fatta notare sin dalla prima esibizione conquistando pubblico e giuria. Il gruppo proviene dall’India, sono innamorati dell’Italia e hanno fatto innamorare il pubblico italiano. Le coreografie dei B Unique sono ipnotiche e quando si esibiscono è impossibile non “perdere la testa”. La loro performance a #IGT sono davvero intrattenimento puro tale che hanno conquistato subito la finalissima!

Finalisti Italia’s Got Talent 2024, chi sono/ Dagli esplosivi Ping Pong Pang alla toccante Francesca Cesarini

Anche i giurati sono rimasti a bocca aperta: Khaby Lame è stato ammaliato dalla loro bravura, mentre Elettra Lamborghini si è perfino sbilanciata nel reputare la loro esibizione una delle migliori in finale. Il pubblico da casa è impazzito come commenti social come “E stato bellissimo vedere questi ragazzi” e “Wow wow sarà lo spettacolo più figo degli zombie”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA