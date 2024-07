Baba Vanga, nuova profezia dell’indovina sulla fine del mondo/ “Scoppierà la guerra in Europa nel 2025”

Baba Vanga, la nota veggente e indovina bulgara, avrebbe previsto la fine del mondo indicando anche la data precisa di inizio. Secondo le profezie citate dai suoi seguaci infatti, in alcune rendicontazioni date in passato emergerebbe il 2025, come “Inizio della fine dei tempi”, che avverrà con una guerra in Europa, che lascerà la popolazione del continente devastata. La notizia è stata riportata anche dal New York Post e dal The Sun, che anche se non hanno indicato con precisione le fonti dalle quali provengono le inquietanti affermazioni di Baba Vanga, la mistica cieca, pubblicano un elenco di eventi terribili, che avverranno in futuro sulla Terra.

Tra questi, anche lo scioglimento dei ghiacciai, nel 2033 che provocherà l’innalzamento del livello dei mari, causando distruzione in tutto il mondo. Per questo motivo e a causa dei conflitti, che saranno combattuti con armi chimiche e nucleari, il globo terrestre diventerà sempre più inabitabile, e l’uomo sarà costretto a visitare altri pianeti in cerca di rifugio e fonti energetiche. Questo inizierà dall’esplorazione di Venere nel 2028.

La profezia di Baba Vanga sulla fine del mondo: “Inizierà con la guerra in Europa nel 2025”

La mistica Bulgara Baba Vanga, conosciuta anche come “Nostradamus dei Balcani“, è morta nel 1996 all’età di 85 anni. I suoi seguaci però sono convinti che la donna avesse ricevuto un dono di chiaroveggenza e capacità soprannaturali, tanto da fare profezie accurate sugli eventi che coinvolgeranno tutta l’umanità. In base ad alcune rendicontazione che la veggente avrebbe fatto in passato quindi, nel 2025 inizierà una “Nuova era dell’apocalisse” che coinvolgerà specialmente i cittadini europei con una guerra nucleare nel continente. A partire da questa guerra seguiranno altri eventi. Tra i quali, come affermano le rivelazioni di Baba Vanga, il comunismo che si diffonde in tutto il mondo nel a partire dal 2076, il primo contatto dell’uomo con gli alieni nel 2130, una siccità che distruggerà il pianeta nel 2170. Tutto questo fino ad arrivare ad una vera e propria fuga dalla Terra. Iniziando dal conflitto con una civiltà che vive su Marte nel 3005 fino alla “Fine del mondo” che non avverrà prima del 5079, ma inizierà proprio nel 2025.











