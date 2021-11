Babbo Natale, bacio gay in spot poste Norvegia/ Video Polemica sul web

Babbo Natale che si scambia un bacio gay con un altro uomo: questo è il finale di uno spot che il servizio postale norvegese ha deciso di realizzare per celebrare il cinquantesimo anniversario della depenalizzazione dell’omosessualità nel Paese scandinavo e, per farlo, ha scelto di immaginare appunto una storia d’amore tra Santa Claus e una persona di nome Harry. Una decisione che ha già generato numerose polemiche sul web e soprattutto sui social media, dove sono stati parecchi i commenti degli utenti che hanno ritenuto inopportuno l’utilizzo di una figura mitizzata, soprattutto dai bambini, per veicolare un messaggio di questo tipo. C’è stato però anche chi ha rivolto più di un plauso a questa rivisitazione di Babbo Natale, ritenendolo il miglior testimonial possibile per promuovere i concetti di inclusione e di uguaglianza.

La storia che si racconta nel filmato è la seguente: Harry durante la notte di Natale incontra per caso l’uomo più amato da tutti i bambini. Lo vede mentre sta consegnando a casa sua i regali, per poi dileguarsi, salendo su per il camino e lasciando l’abitazione. Da quel momento, i due si incontreranno molte altre volte la notte di Natale negli anni a venire, scambiandosi qualche parola e dandosi appuntamento all’anno successivo. Harry, però, capisce che la loro amicizia sta diventando qualcosa di più.

BABBO NATALE, BACIO GAY NELLO SPOT DELLE POSTE NORVEGESI: LA CITAZIONE CINEMATOGRAFICA

Harry scrive quindi una lettera a Babbo Natale, asserendo di essersi innamorato di lui: a quel punto, nel loro nuovo rendez-vous, Babbo Natale si reca da Harry e lo informa di avere incaricato le poste norvegesi di consegnare i doni a tutto il mondo al posto suo. Quella notte, dunque sarà tutta per loro e il video si conclude con un lungo e appassionato bacio tra i due.

La clip, reperibile anche su YouTube, ha come titolo “Quando Harry incontrò Babbo Natale” ed è un riferimento a “Quando Harry incontrò Sally”, il film romantico del 1989 con Billy Crystal e Meg Ryan.

