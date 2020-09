Baby 3 da oggi su Netflix/ Video: l’ultima stagione tra segreti e bugie

Baby 3 da oggi, mercoledì 16 settembre 2020, su Netflix: c’è grandissima attesa per l’atto finale della serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, tra le più amate sulla piattaforma streaming. Diretta da Andrea De Sica, Letizia Lamartire e Antonio Le Fosse, la terza ed ultima stagione di Baby vedrà affiorare una verità sconvolgente, con i giovani protagonisti costretti a fare i conti con le loro azioni. L’amicizia tra Chiara e Ludovica viene messa in discussioni, mentre le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre. Ma le reazioni dei genitori non saranno le stesse: ci sarà chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine…

Il cast di Baby 3 comprende Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso) e vede l’esordio di Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

BABY 3 DA OGGI SU NETFLIX: IL TRAILER

Tantissimi spettatori hanno già iniziato a vedere Baby 3 e l’hashtag è già schizzato in cima alle tendenze di Twitter. Grande curiosità anche per la colonna sonora firmata da Yakamoto Kotzuga e da altre star internazionali: in questa terza stagione debuttano i nuovi singoli di Achille Lauro (Maleducata) e Levante (Vertigine), senza dimenticare tra gli altri e Afterhours, Billie Eilish, Dark Polo Gang, London Grammar, Nahaze, FKA Twigs.

«La terza stagione è la più ambiziosa da questo punto di vista. Rimane fedele agli stilemi delle prime stagioni impostati da Andrea De Sica e raccolti da Letizia Lamartire che ci hanno fatto innamorare di questa serie, portando in scena un finale senza esclusione di colpi. Grazie anche al sostegno di Netflix ci siamo infatti sentiti liberi di sperimentare linguaggi diversi fin dalla scrittura, inserendo sequenze visive e musicali mai viste e sentite prima in Baby. Il faro è sempre quello emotivo sui legami tra i personaggi che cercano in questa stagione più che mai di recuperare una purezza, un’ingenuità perduta, prima che sia troppo tardi. Gli adulti cercano di tornare a essere un punto di riferimento, mentre i ragazzi vogliono tornare a sognare», le parole dei registi Andrea De Sica, Letizia Lamartire e Antonio Le Fosse. Qui di seguito il trailer di Baby 3





