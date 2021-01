Baby Alieno de Il cantante mascherato non respira/ Ricchi e Poveri si ritirano e…

La prima puntata de Il cantante mascherato 2021 ha regalato grandi colpi di scena al pubblico di Raiuno. A spiazzare i telespettatori, ma a spaventare anche Milly Carlucci è stato il Baby Alieno in cui si nascondevano i quattro Ricchi e Poveri. La maschera del Baby Alieno ha provocato problemi di respirazione ai Ricchi e Poveri che si sono assembrati nella maschera del Baby Alieno in quattro. Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu hanno cominciato ad avere problemi di respirazione sin dalla prima esibizione. “Baby Alieno è un esperimento genetico. Ha nostalgia di casa. Vi annuncio – e ve lo dico sorridendo – che stasera non faremo lo spareggio, perché Baby Alieno vuole uscire dalla maschera e tornare a casa“, ha detto la Carlucci.

MALORE PER IL BABY ALIENO DE IL CANTANTE MASCHERATO: I RICCHI E POVERI SI RITIRANO

Rinchiusi nell’unica maschera del Baby Alieno, Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri hanno spaventato il pubblico del programma di Raiuno e, alla fine della prima puntata, hanno deciso di ritirarsi rinunciando allo spareggio con la pecorella. Milly Carlucci ha così annullato le votazioni. “Il baby alieno è un esperimento genetico, non è facile fare ed essere questa maschera. Ha nostalgia di casa quindi vuole uscire dalla maschera e svelare la sua identità. Stop alle votazioni social, che siccome non sono a pagamento ci lasciano liberi di poterle annullare. Il fatto che lui esca di qui, salva di conseguenza pecorella, che era allo spareggio con lui”, ha spiegato la conduttrice. Finisce così l’avventura di Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.



© RIPRODUZIONE RISERVATA