Baby gang Ancona, ragazza pestata da amica/ Trauma cranico: “Era gelosa perché…”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 1° febbraio 2022, si è nuovamente parlato della baby gang di Ancona, che si è resa protagonista di un nuovo atto violento, che coincide con una maxi-rissa avvenuta due settimane fa, con 50 giovani coinvolti e identificati (molti di essi sono minorenni). Tuttavia, un’altra di queste aggressioni ha visto coinvolta una ragazza minorenne (16 anni) aggredita e malmenata da una sua amica e la cui madre, Angelica, ha voluto testimoniare quanto accaduto in diretta televisiva.

MAURIZIO ZAMPARINI, COME È MORTO/ Trajkovski commovente: "Ricorderò sempre..."

BABY GANG ANCONA, GIOVANE PICCHIATA DA AMICA: “PRIMA ERA STATA MINACCIATA”

In riferimento agli episodi connessi alla baby gang e alla violenze di Ancona, la signora Angelica ha descritto quanto vissuto da sua figlia: “Una sua amica mi ha telefonato. Sentivo urla a più non posso di mia figlia, mi sono messa a correre e sono venuta in centro città per capire cosa stesse accadendo. Da quello che è emerso, pare che questa ragazza fosse gelosa e pensasse che il suo ex ragazzo uscisse con mia figlia, cosa assolutamente non vera. Il giorno prima dell’aggressione, il sabato, aveva infatti ricevuto un messaggio con minacce sul telefonino, nel quale le veniva detto di sotterrarsi e che avrebbe dovuto vergognarsi”.

LEGGI ANCHE:

“Economia si blocca senza nascite”/ Gotti Tedeschi: “uomo non è cancro della natura”ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Zaki in attesa dell'udienza: “Moderatamente ottimista

© RIPRODUZIONE RISERVATA