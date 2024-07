Fra poco si terrà l’estrazione di oggi, sabato 27 luglio 2024, del nuovo concorso Million Day, il sorteggio dei numeri fortunati, le cinquine d’oro, previsto come al solito per le ore 13:00. Avrete una seconda possibilità di giocare alle ore 20:30, ma prima bisogna preparare la stringa giusta per la giocata del pomeriggio, che ricordiamo, sarà attiva fino alle 12:50 circa. Non dovrete fare altro che individuare cinque numeri, i famosi Million Day, che rientrino però fra l’1 e il 55: le combinazioni sono moltissime ma negli ultimi tempi sono stati diversi i fortunati vincitori che si sono assicurati il tanto atteso milione di euro.

Prima di capire se possiamo esultare o meno, rivediamo i numeri dell’estrazione del Million Day di ieri, a cominciare dal concorso delle ore 20:30, quando sono usciti il 9, l’11, il 18, il 37 e il 49. Gli Extra Million Day sono invece stati il 2, il 38, il 43, il 54 e infine il 55. Si è trattato di un concorso particolarmente fortunato visto che c’è stato un nuovo vincitore che da ieri è quindi milionario. Alle ore 13:00, invece, i numeri sorteggiati sono stati 8, 14, 16, 18 e 36, con gli extra che sono stati il 20, 26, 37, 38 e 43. Ora vi lasciamo all’estrazione di oggi, 27 luglio 2024, del Million Day delle ore 13:00.

I NUMERI VINCENTI

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: