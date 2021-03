Baby-gang assalta ambulanza Covid/ Napoli “pugni a specchietto, appeso al tetto e…”

Ancora violenza in quel di Napoli, dove la scorsa notte una baby-gang ha preso di mira una ambulanza dopo un intervento Covid. A denunciarlo attraverso la propria pagina Facebook è l’organizzazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che nella sua ricostruzione ha spiegato le difficoltà incontrate dal personale sanitario che, dopo essere sceso in strada si è ritrovato a dover affrontare un gruppo di ragazzini senza mascherina. Alla partenza, la baby-gang avrebbe preso letteralmente d’assalto il mezzo con pugni e non solo.

“Zona rossa tra baby gang ed ignoranza dell’utenza!”, denuncia l’organizzazione su Facebook descrivendo quanto accaduto nell’aggressione numero 15 dall’inizio dell’anno ad oggi. L’ambulanza dell’Annunziata è stata allertata intorno alla scorsa mezzanotte nel centro storico di Napoli (Vico figurelle a Montecalvario) per “riferita dispnea in COVID positivo”. Una volta giunti sul posto però i sanitari si sarebbero accorti che il paziente non solo saturava in maniera discreta ma “aveva chiamato l’ambulanza solo e soltanto per avere una bombola di ossigeno”.

BABY-GANG ASSALTA AMBULANZA COVID A NAPOLI

Oltre al danno la beffa: gli operatori sanitari giunti a bordo dell’ambulanza del 118 per un intervento Covid si sarebbero accorti che in realtà il paziente aveva solo intenzione di procurarsi una bombola di ossigeno, “e a quanto riferito dai parenti, avrebbero continuato a chiamare il 118 fin quando non gli avrebbero mandato una ambulanza con l’ossigeno”, scrive l’organizzazione “Nessuno tocchi Ippocrate” su Facebook. A quel punto, “esterrefatti dalla non richiesta di soccorso”, l’equipaggio sarebbe sceso dall’abitazione trovandosi davanti ad un gruppo di ragazzini senza mascherina appartenenti ad una baby-gang che sostavano a poca distanza dall’ambulanza. “Alla partenza del mezzo di soccorso uno di loro, senza alcun apparente motivo, sferra un pugno allo specchietto retrovisore e un altro si appende letteralmente al tetto dell’ambulanza!”, denuncia l’organizzazione che sottolinea quanto sia diventato sempre più difficile il lavoro degli operatori sanitari, spesso sottopagati ed umiliati.

