Baby K/ Audio, Playa sarà il successo dell’estate? (Seat Music Awards)

Baby K sarà tra i protagonisti del Seat Music Awards in onda stasera, 6 giugno 2019, dall’Arena di Verona. L’artista sarà pronta a raccontare, tramite la sua voce, il meglio dell’ultimo periodo. La canzone “Come no” ha raggiunto risultati davvero straordinari, sfiorando le 25 milioni di visite. Frizzante, bellissima, sempre pronta a stupire grazie alla sua voce esplosiva. Sarà interessante vederla cantare il nuovo singolo Playa che si proporrà molto presto come tormentone dell’estate 2019. Si tratta di un brano inedito che non era presente all’interno dell’album “Icona” uscito nei negozi fisici e online lo scorso novembre. L’idea è stata quella di lanciare un brano che fosse interamente dedicato all’estate e che si potesse cantare in spiaggia, la classica canzone da radio che prenderà a breve la scena partendo perché no dal Seat Music Awards.

Baby K, Seat Music Awards: successo indimenticabile con Giusy Ferreri

Baby K ha raggiunto un successo inimmaginabile con Giusy Ferreri l’estate scorsa con “Da zero a cento” che però probabilmente non canterà stasera ai Seat Music Awards. Un singolo che ha raggiunto un successo sancito dal triplo disco di platino. Le due non erano nuove a successi estivi, infatti le avevamo viste protagoniste anche tre anni prima grazie a Roma-Bangkok. Per questa estate però Baby K pare aver deciso di provare la strada di solista, visto che la vedremo protagonista sulle spiagge con il nuovo singolo Playa. Stasera all’Arena di Verona avrà la possibilità di mostrarla a un pubblico che ha sempre dimostrato grande affetto nei suoi confronti. Sul profilo di Instagram però non ha deciso di cedere il passo ad anticipazioni su quello che sarà l’evento dell’estate con la novità del cambio di sponsor da Wind a Seat.

La campagna di merchandising

Baby K, tra gli artisti che si esibiranno oggi al Seat Music Awards, non si limita a cantare e nonostante abbia lanciato appena adesso un singolo per l’estate non si ferma. L’obiettivo infatti è quello di riscuotere successo anche grazie alla campagna di merchandising che sta spopolando su Instagram legata alla sua immagine. La vediamo in una foto di ieri posare con una felpa bianca a maniche lunghe sul cui fronte è stampato il suo volto. Certo che con l’arrivo finalmente dell’estate questo articolo non sarà molto utilizzato e quindi difficile da vendere. Il consiglio è quello dunque di puntare su vestiti più leggeri e sicuramente Baby K non vedrà mancare la sua fantasia, con la voglia di distinguersi ancora una volta grazie al suo essere unica. L’originalità infatti non le è mai mancata.

Video, Playa di Baby K

