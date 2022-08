Baby K/ “In Bolero c’è un retrofuturistico con sinth anni 80 con il falsetto di Mika”

Baby K torna ospite di “Battiti Live” con il singolo “Bolero”. La cantante dopo aver spopolato per diverse estati con brani tormentone, quest’anno ha deciso di puntare su una canzone dal sapore nostalgico e malinconico dal titolo “Bolero”. Un singolo nato in collaborazione con il musicista e cantautore Mika che ha accettato subito di collaborare con la rapper. Proprio Baby K parlando della collaborazione ha rivelato: “ero una rapper auto prodotta, ho fatto la gavetta, tu Wad sei stato il primissimo a intervistarmi su Cosmopolitan nel 2010. Ero una pischelletta infoiata col rap. Ora siamo davanti al Duomo a parlare di com’era e come sarà. Bolero è la nuova canzone, c’è un retrofuturistico con sinth anni 80 e il falsetto di Mika che è tipico suo e fa molto gay club fighetto Parigi-Londra-America che è stiloso”.

Baby K/ Perché in Bolero manca l'intro:"Yo Baby k"? Le dichiarazioni

La canzone non ha deluso le aspettative dei fan se non per un particolare che non è passato affatto inosservato. Nel brano grande assente l’intro “Yo Baby K” che ha sempre contraddistinto le sue produzioni. A spiegare il perchè dell’assenza è stata proprio la cantante.

Baby K: “colleziono brani che chiuderò in un bel disco”

In Bolero, il singolo di Baby K e Mika, manca l’intro “Yo Baby K”. Come mai? A spiegarlo è stata proprio la cantante: “no, non lo dico. Ma tu non puoi capire quante persone mi abbiano chiesto perché non ci sia l’intro. Anche persone che conosco, pure Dardust mi ha detto: “Lo devi fare”, io ho risposto: “Mi sono dimenticata”. Allora in mezzo a uno shooting mi sono allontanata per fare un “Yo Baby K” ma non l’abbiamo messo. Sembra un topic ormai, ha destato molto scompiglio la sua assenza nel brano”.

Baby K/ "Mika? Prendo ogni canzone come una nuova avventura"

Dopo l’uscita di Bolero, la cantante sta lavorando ad un nuovo progetto discografico come ha confessato: “stiamo mettendo dei mattoncini per il nuovo album, colleziono brani che chiuderò in un bel disco. Il mio percorso è stato caratterizzato da nuove ventate d’aria, mi sono evoluta e rinfrescata. Ora ho nuove influenze musicali, sono ibrida già da quando facevo rap, non voglio limitarmi a fare una cosa sola. Ci saranno mescolanze, ma sempre fresh”.

