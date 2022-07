Baby K/ “Non sono più la pischella infoiata col rap. Feat con Mika? Amo cose nuove”

C’è anche Baby K, al secolo Claudia Judith Nahum, nella sempre ricca line-up di artisti di questa edizione di “Cornetto Battiti Live 2022”, tra gli appuntamenti estivi più attesi e come al solito organizzato da Radio Norba nelle piazze pugliesi e pronto a sbarcare su Italia 1 nel corso di cinque puntate per mostrare anche in tv lo spettacolo di un evento che torna ai suoi fasti dopo gli anni più difficili della pandemia. E che estate sarebbe senza il consueto tormentone, pardon, hit estiva di una delle artiste più amate ma anche discusse della nuova scena musicale nostrana?

Francesco Renga/ La sua canzone "Mille Errori", un invito ad accettarsi

Infatti da poco Baby K ha presentato il suo nuovo singolo, vale a dire “Bolero”, che vede l’artista duettare con Mika, protagonista di questo featuring che vede ancora una volta in cabina di regia il solito Dardust: tra atmosfere esotiche e ovviamente estive, l’ultima fatica musicale di Claudia Nahum strizza ovviamente l’occhio anche a sonorità Anni 80 e a tutto il mondo del sound synthwave; un pezzo che tuttavia, nonostante la solarità portata proprio da Mika, ha un retrogusto insolitamente malinconico e quasi nostalgico per la rapper che canta di una relazione finita, dei ricordi che rimangono e della speranza futura, magari grazie a una sorta di congiunzione astrale, di incrociare di nuovo la dolce metà.

Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso/ "Appena l'ho vista..."

BABY K, “IL FEAT CON MIKA? ERO STUFA DI CIO’ CHE FACEVO PRIMA: POI LUI E FIGO CON QUEL…”

Nel corso di una intervista concessa a “Say Waaaad?”, Baby K ha raccontato della sua evoluzione lungo la sua già notevole carriera, passando dal rap di nicchia e underground alle hit estive: merito anche di Mika e del suo “fighissimo Falsetto” che è uno dei motivi di sicuro successo del brano a detta della diretta interessata. “Prima ero una rapper autoprodotta, una pischelletta infoiata col rap: ora invece eccoci davanti al Duomo a parlare di cosa sarà… E di questa canzone con un retro-futuristico synth Anni 80: poi il falsetto di Mika è tipico suo e fa molto gay club fighetto Parigi-Londra-America e che è davvero stiloso” ha raccontato sempre nella sopra citata intervista trovando anche il tempo di mandare… a quel paese gli haters.

Fred De Palma/ "Reggaeton? Prima si criticava il rap: se vendo tanti dischi forse..."

Tuttavia negli ultimi giorni Baby K ha parlato ancora della sua ultima produzione in una lunga intervista concessa a “Tv Sorrisi e Canzoni”, spiegando i motivi di questa piccola svolta artistica e dei motivi che questa estate l’hanno portata a questo featuring con Mika che, di certo, ha stupito più di qualche fan della vecchia ora: alla domanda su cosa l’abbia portata a questa scelta, la rapper ha risposto candidamente dicendo di essersi stufata di ciò che faceva prima. “Fare canzoni fresche ed estive è ancora una mia priorità ma avevo paura di ripetermi” ha tagliato corto Baby K, aggiungendo poi che “così quest’anno ho deciso di tornare con qualcosa di unico nei suoni e nei contenuti. E poi chi mi segue lo sa: non ho mai cantato niente di simile!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA