Baby K, Non mi basta più/ “Siamo secondi su iTunes, è una cosa incredibile”

Baby K ha già sfornato un nuovo tormentone per l’estate 2020 e in modo inaspettato ha scelto Chiara Ferragni come compagna d’avventura. La hit Non mi basta più ha già infiammato gli italiani, grazie all’unione fra le due bionde più amate sui social. “Ragazzi, siamo secondi su iTunes, è una cosa incredibile”, commenta nelle Stories di Instagram la cantante, chiedendo ai fan di ascoltare ancora il brano e di aiutarla a farlo crescere. Oggi, sabato 27 giugno 2020, Baby K sarà inoltre ospite di Verissimo per parlare della crisi che sta vivendo il mondo dello spettacolo. Anche se diversi artisti hanno approfittato del periodo per affinare le loro abilità musicali e lanciare nuovi progetti, la macchina non si è ancora riaccesa. “A tutti capita di avere momenti molto bui, quello che mi aiuta è questo”, ha detto poco tempo fa a Radio Libera Tutti, “in qualunque momento è cercare di trovare sempre qualche lato positivo. Chiedermi: qual è la lezione che posso imparare da questo momento? Un’altra cosa importante per rialzarsi è cercare di essere sempre grata per qualcosa: la gratitudine ti porta alla felicità”. Dato che l’estate è già arrivata, Baby K ha già rispolverato la sua nota energia e ha trovato nelle persone l’ispirazione giusta per cavalcare la stagione in corso. “Penso che quando arriviamo verso l’estate siamo tutti molto stanchi e abbiamo voglia di liberazione, di staccare in tutto e per tutto, di divertirci“, ha aggiunto, “Tanti ricordi sono legati all’estate. Anche io mi sento così“.

BABY K: “HO UN PAIO DI GIORNI DI SCONFORTO”

Gli ultimi singoli di Baby K hanno registrato diversi successi: del resto l’artista è definita la Regina dell’Estate proprio per la sua capacità di sfornare tormentoni nella stagione più calda dell’anno. Il brano Buenos Aires, lanciato lo scorso aprile, le ha permesso poi di parlare non solo di rap ma anche di Coronavirus. “Ci siamo detti che in un momento del genere la musica può essere fonte di sfogo e spensieratezza“, ha detto la cantante a Fanpage. “Ho avuto un paio di giorni di sconforto, ma solo due”, ha aggiunto, “in realtà questa uscita del nuovo singolo mi sta tenendo impegnata e alla fine le mie giornate si svolgono, lavorativamente parlando, quasi come sempre, solo che faccio tutto da casa”. Anche se il singolo era già pronto lo scorso ottobre, Baby K ha scelto di rinviare tutto per via della pandemia. “Non sapevo se era il caso di uscire perchè l’uscita è quasi come una celebrazione”, ha sottolineato, “poi però abbiamo capito che sarebbe comunque stata una cosa lunga”.

Del nuovo tormentone Non Mi Basta Più, in coppia con Chiara Ferragni, aveva iniziato a parlare già in quel periodo. Anche se il nome dell’imprenditrice è spuntato solo poco prima della pubblicazione del rbano. “L’estate ha di fronte un enorme punto di domanda”, ha detto a Rtl 102.5, “però nel dubbio io una canzone la preparo comunque”.



