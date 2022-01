Baci di neve/ Su Rai 2 il film con Chris McNally

Baci di neve, film di Rai 2 diretto da Jeff Beesley

Baci di neve verrà riproposto oggi, 1° gennaio, a partire dalle ore 15.40 da Rai 2. Si tratta di un film per la televisione diretto egregiamente da Jeff Beesley, giovane regista e produttore esecutivo. Il cast, composto da attori che portano i nomi di Chris McNally, conosciuto al pubblico per il suo ruolo da protagonista nel film sentimentale Principessa in Incognito, Jen Lilley, Cuccioli in Festa, USS Christmas e Amy Groening, apprezzata in pellicole come L’ingrediente segreto, Spinster e Vero Amore.

Baci di neve, la trama del film: un salto di carriera e…

Leggiamo da vicino la trama di Baci di neve. Kate, una giornalista newyorkese abituata a vivere nel lusso e nel comfort della sue bella metropoli, per avere un grande salto di carriera si ritroverà a dover affrontare un’intervista che la porterà fuori città. Indecisa sul da farsi, e preoccupata per l’enorme cambiamento a cui dovrà sottoporsi, si recherà comunque in Canada, a Lake Louise, ed alloggerà in un grazioso b&b caratteristico ed ospitale.

Meno ospitale sembra essere il suo proprietario, Noah, con cui Kate si scontrerà fin da subito per le tante differenze caratteriale e di abitudini, ma che ben presto riuscirà a far cadere tutti i suoi muri instaurando con la bella reporter un rapporto speciale. Fra gaffe divertenti e dialoghi esuberanti ci si perderà in una commedia sentimentale degna di questo nome.

