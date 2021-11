Bacio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, Amici 2021/ “Un compagno perfetto”

Bacio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ad Amici 2021. L’iconica e battagliera insegnante di ballo si lascia andare ad un inaspettato gesto di tenerezza nei confronti del suo partner in pista, alla fine della sfida con Lorella Cuccarini. La professoressa non si cura della presenza di Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, e non si fa problemi a punzecchiarlo dopo avergli rifilato un bacio sulle labbra: “Quando Raimondo balla è un bravissimo partner per questo motivo l’ho baciato”, dice la Celentano. “E se non c’era mia moglie cosa facevi?”, domanda sorpreso e divertito il buon Raimondo.

Bacio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ad Amici 2021, davanti agli occhi di Francesca Tocca

Francesca Tocca, che assiste alla prova in diretta, la prende con ironia ma evita di esprimersi sulla sfida con la Cuccarini. “Si struscia, si bacia…sono due mesi che Alessandra Celentano è innamorata di me”, il commento ironico di Raimondo Todaro. Il pubblico è in visibilio, nessuno si aspettava un gesto così spregiudicato dalla Celentano, che evidentemente si è lasciata andare fino in fondo. Bacio con gag ad Amici, questa volta i protagonisti sono proprio i professori.

