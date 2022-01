Back to School, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: 25 vip per la licenza elementare

Back to school, anticipazioni e diretta prima puntata 4 gennaio

Martedì 4 gennaio, in prima serata su Italia 1, Nicola Savino conduce la prima puntata di Back to school, un nuovo format che ha come protagonisti 25 personaggi famosi che tornano a scuola per superare l’esame di quinta elementare. A scuola, i loro insegnanti sono bambini tra dai 7 agli 11 anni. Memori della propria esperienza a scuola, i maestrini organizzeranno le lezioni e cercheranno di aiutare i 25 vip a studiare e a superare le prove necessarie per portare a casa l’ambitissimo diploma di licenza elementare.

Le puntate previste sono cinque e, in ogni appuntamento, sei personaggi famosi si metteranno alla prova tornando sui banchi di scuola per seguire le lezioni dei loro piccoli maestri. La sfida, dunque, sarà con se stessi, ma anche con esami che metteranno in difficoltà gli allievi speciali di Back to school.

Concorrenti Back to school: ecco i 25 ripetenti famosi

I Ripetenti di Back to school sono 25 concorrenti vip, suddivisi per puntate, hanno accettato di mettersi in gioco tornando sui banchi di scuola. Tra gli sportivi abbiamo: Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Totò Schillaci. Gli attori sono: Eleonora Giorgi. Cantanti: Clementino, Random. Per la categoria degli opinionisti troviamo: Vladimir Luxuria. Influencer: Denis Dosio, Andrea Zelletta. Infine, i personaggi televisivi sono: Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian, Martina Hamdy, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Scintilla, Flavia Vento.

Nel corso della prima puntata di Back to school, i vip che proveranno a superare l’esame di quinta elementare saranno: Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, Giulia Salemi, Clementino e Ignazio Moser.

La commissione di Back to school

Oltre ai Maestrini a cui è affidata la preparazione scolastica dei concorrenti vip di Back to school, c’è anche una Commissione che dovrà decidere se considerare superato o meno l’esame finale. La commissione è composta da cinque, veri maestri di scuola elementare che, al termine di ogni puntata sottoporranno i 6 vip all’esame finale.

I ripetenti dovranno rispondere a domande di cultura generale e, soprattutto, dovranno affrontare il difficile esame del dettato. L’esame si svolgerà nell’aula magna accogliendo anche parenti e amici che saranno i testimoni di un momento irripetibile per i sei vip protagonisti della puntata.



