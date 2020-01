BALLA COI LUPI, TV8/ Streaming video del film con Kevin Costner (1 gennaio)

Balla coi lupi è un cult movie uscito nel 1990 per la regia e interpretazione di uno straordinario Kevin Costner. Annarita Mazzucca lo promuove con bene quattro stelle su cinque rispetto a quanto permesso da MyMovies e specifica: “Una visione amara e cruda della storia americana e del mito della frontiera”. Il film sicuramente ha un ritmo importante, grazie alla presenza anche di scene di battaglia. Non ci si annoia anche grazie a memorabili interpretazioni. Mazzucca aggiunge: “Il film si guadagna un indiscusso posto d’onore nella storia del cinema, non sfigurando di fronte a uno scontro inevitabile contro uno dei maestri di sempre”. Il riferimento al cinema di genere western non è scontato, ma ci fa capire come di certo non serva andare per forza al cinema in bianco e nero per trovare qualcosa di interessante. Balla coi lupi è il film che anima la prima serata di Tv8, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo anche in diretta streaming cliccando direttamente qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Info e orario del film

Balla coi lupi va in onda su Tv8 nella prima serata di oggi, 1 gennaio 2020, a partire dalle ore 21:30. Una pellicola leggendaria realizzata negli Stati Uniti nell’anno 1990. Si tratta di un film di genere western prodotto dalla Majestic Films International con la regia di Kevin Costner, soggetto tratto dal romanzo di Michael Blake con quest’ultimo che si è anche occupato della stesura della sceneggiatura. Il montaggio è frutto del lavoro di , le musiche della colonna sonora sono state composte e nel cast oltre al già citato principale protagonista Kevin Costner sono anche presenti tra gli altri Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Robert Pastorelli, Charles Rocket e Maury Chaykin.

Balla coi lupi, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Balla coi lupi. Siamo nell’anno 1863 negli Stati Uniti d’America con la guerra di secessione che sta comportando numerose vittime da una parte dall’altra degli schieramenti. Un tenente dell’esercito unionista dopo essere stato gravemente ferito alla gamba con possibilità che gli possa amputato un piede, cerca una morte quanto più gloriosa possibile per cui si lancia davanti alle linee nemiche per essere colpito da un proiettile vagante. In realtà il suo gesto sarà decisivo per le sorti della battaglia permettendo di ottenere la vittoria alla sua fazione. Questo suo gesto viene considerato eroico così il generale della parte unionista decide di premiarlo prima permettendogli delle cure adatte grazie alle quali sarà possibile evitare l’amputazione del piede e dopo permettendogli anche di scegliere la sua prossima destinazione per continuare nella battaglia. Abbastanza a sorpresa il tenente decide di volersi spostare verso l’avamposto presente nella zona ovest della frontiera americana ossia i margini del Nebraska. Qui incontrerà in un forte locale un maggiore dagli atteggiamenti piuttosto sconsiderati che deciderà di inviare il valoroso tenente all’interno dell’avamposto più remoto attualmente presente nei confini americani. Il tenente si recherà in questa struttura e per sua grande sorpresa si renderà conto che è stata abbandonata. Tuttavia essendo un uomo molto attento a quelli che sono i propri doveri decide di occuparsi in prima persona della situazione e di rimettere in sesto l’avamposto in maniera tale da fungere quantomeno da punto di rilevante importanza dal punto di vista logistico. Trascorrerà oltre 30 giorni in perfetta solitudine in cui condividerà le sue giornate e le sue interminabili nottate in compagnia del proprio inseparabile cavallo e soprattutto di un lupo che costantemente viene a trovarlo e con il quale instaurerà un forte rapporto di amicizia. Inoltre poco alla volta riuscirà a stabilire una sorta di tregua di pace nei confronti di un accampamento di indiani Sioux con i quali di rapporti saranno veramente straordinari tant’è che lo stesso tenente prenderà in sposa una donna di origini americane che è stata allevata all’interno della comunità indiana in quanto rimasta orfana praticamente da neonata dei propri genitori. La sua amicizia con gli indiani Sioux però verrà letta dal maggiore come una sorta di tradimento nei confronti dell’esercito per cui viene attaccato e catturato. Per sua fortuna il legame con i Sioux sarà talmente forte che questi verranno a liberarlo facendogli capire come il suo vero popolo siano in effetti gli indiani e non coloro per i quali aveva combattuto strenuamente nel corso degli anni.

