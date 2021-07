Ballando con le stelle 2021: Morgan tra i concorrenti?/ Colpaccio per Milly Carlucci

Ballando con le stelle, dopo la vittoria nella scorsa edizione di Gilles Rocca, tornerà in onda in autunno con la nuova edizione. Al timone dello show ci sarà sempre Milly Carlucci che, insieme alla propria squadra, sta lavorando per formare un cast che riesca a mettere d’accordo sia i telespettatori più adulti che quelli più giovani e che incuriosisca il pubblico. Da sempre abituata a non pescare tra i vip che hanno partecipato ad altri reality come concorrenti. Milly Carlucci, con la nuova edizione, è pronta a stupire tutti portando sulla pista del Foro Italico da dove viene trasmesso il programma di Raiuno un nome importante e capace di creare discussione come quello di Morgan. L’indiscrezione arriva da TPI che anticipa quello che dovrebbe essere uno dei primi concorrenti di Ballando con le stelle 2021.

Morgan tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021?

La probabile presenza di Morgan tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle ha già scatenato la reazione del pubblico, incuriosito dalla personalità del cantautore milanese. Secondo l’indiscrezione di TPI, l’incontro tra Morgan e la produzione di Ballando sarebbe avvenuto negli scorsi giorni e secondo una fonte autorevole di TPI, la presenza di Morgan nello storico programma del sabato sera di Raiuno sarebbe stata confermata. L’ufficialità, naturalmente, non c’è ancora. Per scoprire se Morgan sarà davvero uno dei nuovi concorrenti di Ballando sarà necessario aspettare almeno la fine dell’estate. Per il momento, entrambe le parti non hanno nè confermato nè smentito l’indiscrezione. Morgan, dunque, sarà la star di Ballando con le stelle 2021? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

