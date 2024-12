Guillermo Mariotto, pronti gli avvocati dopo le accuse di presunta molestia sul ballerino Simone Iannuzzi

Mentre il pubblico di Ballando con le stelle 2024 si chiede se tornerà al suo posto di giurato nel corso della seconda semifinale, Guillermo Mariotto si ritrova ad affrontare una situazione molto più delicata a causa dell’accusa di presunte molestie. Un video diffusosi dopo l’ultima puntata, vede Mariotto dietro le quinte con Amanda Lear e i suoi ballerini. Qui Mariotto, in ginocchio e di spalle al gruppo, avrebbe sfiorato l’inguine del ballerino Simone Iannuzzi. Un gesto che qualcuno ha trovato intenzionale ma che molti altri hanno invece sentenziato essere puramente casuale.

Guillermo Mariotto espulso da Ballando con le stelle 2024?/ Milly Carlucci ammette: “Il suo comportamento…”

Tra questi c’è anche lo stesso ballerino, che, come riporta Il Mattino, ha smentito di essersi sentito molestato. “Quando mi hanno mostrato il video mi sono messo a ridere” avrebbe infatti dichiarato, smentendo dunque la presunta molestia ai suoi danni.

Gattinoni e Milly Carlucci contro le accuse di molestia a Mariotto

Intanto, per tutelare se stesso e la sua posizione, Guillermo Mariotto è pronto a far scendere in campo i suoi avvocati. La maison Gattinoni, di cui il giurato di Ballando è direttore creativo, ha annunciato provvedimenti in arrivo: “Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison”, ha detto all’Adnkronos Stefano Dominella, presidente di Gattinoni. “Guillermo era in preda a un attacco di tachicardia gastritica. Poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso a una persona. Era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci”.

Guillermo Mariotto fuori da Ballando con le Stelle? Web nota un dettaglio/ "Assente nel promo ufficiale"

E in effetti, mentre la Rai valuta il possibile allontanamento di Mariotto dalla prima serata del canale 1, Milly Carlucci lo ha difeso dall’accusa di molestia: “È chiaro che Mariotto avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. – ha detto la conduttrice – Se ci fosse stato qualcosa di scorretto, sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”.