Ballando con le stelle, Enrico Montesano ha fatto il saluto romano?/ Lui si difende ma la Rai lo inchioda…

Enrico Montesano ha fatto il saluto romano durante le prove di Ballando con le stelle 2022? La Rai lo inchioda ma…

Si aggrava la posizione di Enrico Montesano. Nelle scorse ore la Rai è venuta in possesso di un video che comprometterebbe ancora di più la situazione del comico, espulso da Ballando con le stelle 2022 dopo aver indossato una maglia fascista. Stando a quanto riportato da un’agenzia Ansa, che cita fonti di viale Mazzini, il concorrente del dancing show di Rai 1 all’inizio delle prove dell’ultima puntata avrebbe fatto il saluto romano. Il gesto sarebbe stato registrato in alcuni video in possesso della Rai, che ha squalificato il concorrente dal programma del sabato sera della prima rete della Tv di Stato.

Alessandra Tripoli è però intervenuta poche ore fa difendendo il comico e spiegando che si trattava di un gesto della coreografia: “Non era un saluto romano, ma un gesto della coreografia. Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto ‘This is me’, dal musical ‘The Greatest Showman’, e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su YouTube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno’. Tra l’altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia”.

Dopo che la notizia è trapelata, Enrico Montesano si è difeso. Il comico è convinto che la Rai voglia screditarlo e per questo motivo ha smentito le accuse pubblicate dall’Ansa: “È accaduto esattamente il contrario di quello che vogliono far passare. Io scherzavo durante le prove, era un passo di danza che terminava con il braccio alzato, ma io ho detto ad Alessandra, la ballerina, ‘No, questo meglio che non lo facciamo, potrebbe essere equivocato’, ed ho chiuso il pugno. Il video mostra chiaramente che le cose sono andate come sto dicendo io. Cercano di screditarmi travisando i fatti. Il video mostra chiaramente che concludo il ballo con il pugno chiuso. Ormai l’Italia è preoccupante, non si può parlare, muoversi e ora nemmeno vestirsi. Indossare la maglia X Mas non è vietato, è in vendita in tutta Italia”.

Enrico Montesano è convinto che la Rai non gli abbia dato modo di raccontare la sua versione dei fatti. Il comico ha spiegato di aver saputo della sospensione dalle agenzie di stampa senza aver modo di parlare con qualcuno della Rai: “Con me non ha parlato nessuno della Rai, ho appreso della mia sospensione dalle agenzie di stampa senza aver avuto la possibilità di spiegarmi con nessuno. Non si trattano così neanche i pluriomicidi mafiosi. Queste cose danneggiano le persone, non posso più accettarlo”.











