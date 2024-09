Teresa Trisorio, moglie Enrico Montesano e l’ultima donna della sua vita

Enrico Montesano, attore romano tra i più apprezzati sul panorama artistico ma allo stesso tempo tra i più controversi per via delle sue idee e delle sue battaglie, ha avuto una vita privata ricca, con sei figli nati da tre diverse compagni. Classe 1945, da giovanissimo Enrico è stato fidanzato con la stilista Marina Spadafora, dalla quale ha avuto un figlio, Mattia. Naufragata la loro relazione, si è legato Tamara Moltrasia con la quale ha vissuto un lungo matrimonio e dalla quale ha avuto tre figli: Lavinia, Tommaso e Oliver. Le nozze, però, non hanno vissuto un “per sempre”: Enrico Montesano, infatti, dopo la fine del loro rapporto ha sposato un’altra donna, Teresa Trisorio.

Da Teresa, che tutt’ora è la sua compagna, Enrico Montesano ha avuto altri due figli, Michele Enrico e Marco Valerio. L’amore con l’ultima moglie, compagna della sua vita, è nato a Roma, dove i due si sono scambiati il primo bacio: come raccontato, è avvenuto in Via Veneto nella Capitale. Il loro amore ha portato prima al matrimonio, nel 1992, e poi alla nascita dei due ragazzi, nel 1996 e 1997. Anche i due giovani sono attori e lavorano con il papà in teatro. Nonostante i momenti di difficoltà, che esistono in tutte le relazioni e le famiglie, Enrico e Teresa sono molto uniti anche dopo più di trent’anni insieme.

Teresa Trisorio:“Mio marito è stato un facile bersaglio, criticato per le sue battaglie perchè non ha padrini politici“.

Teresa Trisorio, sposata con Enrico Montesano dal 1992, non ama i riflettori: non si sa molto, infatti, sulla sua figura, ma nonostante la sua riservatezza, la donna non ha perso occasione per prendere le difese del marito quando ce n’è stato bisogno. Durante il periodo del Covid, infatti, l’attore è stato bersagliato dalle critiche per via della sua ideologia no vax ma lei lo ha sempre difeso, spiegando: “Mio marito è stato un facile bersaglio, criticato per le sue battaglie perchè non ha padrini politici“.