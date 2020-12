Ballerina, Rai3/ Trama del film d’animazione in onda oggi, 26 dicembre

Ballerina, film d’animazione in onda oggi, 26 dicembre, su Rai3

Rai3 ha optato per l’animazione per la prima serata di oggi, 26 dicembre, con il film Ballerina. L’appuntamento con la pellicola d’animazione franco-canadese è fissato per oggi, Sabato 26 dicembre su Rai3 alle 21.20 e sarà allora che i bambini e le loro famiglie potranno godersi il film diretto da Eric Summer e Eric Warin che ci porterà lontano a caccia di buoni sentimenti ma, soprattutto, di magia e voglia di sognare ancora, temi caldi in questo momento un po’ complicato. Giovani orfani in Bretagna, Félicie e Victor fuggono a Parigi per realizzare i propri desideri: lei sogna di diventare ballerina, lui si immagina grande inventore. A spingerli è l’entusiasmo e l’ottimismo che vige in quegli anni, sul finire dell’Ottocento, ma presto dovranno fare i conti con la realtà e il duro lavoro perché nessuno regalerà loro niente per raggiungere i loro sogni, come andrà a finire per loro?

La trama di Ballerina film del prime time di Rai3

Inizia da qui la trama di Ballerina il film d’animazione in onda oggi, 26 dicembre, su Rai3 in cui Félicie trova un’insegnante e un’amica in Odette, étoile caduta in disgrazia e una rivale temutissima, Camille, la cui madre, Madame Le Haut, è pronta a tutto pur di assicurare un ruolo alla figlia ne Lo Schiaccianoci. Félicie si ritrova a lavorare con Odette nel palazzo di Régine, dove si scontra con Camille che le getta il carillon che lei custodiva, regalo dei suoi genitori. A correrle in soccorso ci pensa proprio Victor che tra un lavoro e l’altro nel laboratorio di Gustave Eiffel, riesce a ripararlo. Le cose si complicano quando Félicie si finge Camille per frequentarne i corsi e toccherà proprio ad Odette insegnarle la danza classica. Non mancherà il triangolo amoroso quando l’aspirante ballerina metterà da parte l’amico Victor a favore di Rudolph, un ballerino russo del corso avanzato maschile che la farà innamorare. Come se questo non bastasse, Régine smaschera la protagonista riuscendo a far inserire Camille nel corso di danza, sarà tutto perso quindi per la dolce Félicie?



