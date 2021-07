Ballo-Touré al Milan?/ Calciomercato news, potrebbe alternarsi con Theo Hernandez

CALCIOMERCATO NEWS, BALLO-TOURE’ COME TERZINO SINISTRO

I dirigenti del Milan si stanno dando da fare parecchio in questi mesi di calciomercato estivo ed in queste ore sta prendendo corpo un’indiscrezione interessante per la corsia di sinistra. Secondo quanto rivelato da RMC Sport infatti, i rossoneri starebbe trattando con il Monaco il trasferimento di Fodé Ballo-Touré, terzino classe 1997. Il contratto del ventiquattrenne con i monegaschi scadrà nel giugno del 2023 ed al momento ha una valutazione che sarebbe di poco inferiore ai 7 milioni di euro per il cartellino del giocatore cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain e passato poi anche dal Lille. L’intenzione del Milan nell’aggiudicarsi Ballo-Touré sarebbe quella di avere un elemento che possa garantire margini di miglioramento venendo alternato a Theo Hernandez, sicuro del posto da titolare.

Calciomercato Milan/ Cresce l'interesse rossonero per Pezzella del Parma

CALCIOMERCATO NEWS, SI ALTERNEREBBE A THEO HERNANDEZ

Nella scorsa stagione con la maglia del Monaco Ballo-Touré ha collezionato 29 apparizioni complessive tra campionato e coppa impreziosite pure da 5 assist vincenti forniti ai compagni in Ligue 1. Secondo i rumors il Milan sborserebbe fino a 8 milioni di euro per portare il terzino, che firmerebbe pure un contratto quinquennale, in Lombardia entro la fine di questo calciomercato estivo. Possibile a questo punto un’accelerata nelle prossime ore e non è da escludere che Maldini e Massara riescano a chiudere questa operazione nella settiamana che sta per cominciare.

