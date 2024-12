DIRETTA MILAN STELLA ROSSA, CALENDARIO IN DISCESA PER FONSECA

Torna la Champions League a San Siro e lo fa con la diretta Milan Stella Rossa in campo alle 21,00 di mercoledì 11 dicembre 2024. Questa sfida sarà la sesta per le due squadre impegnate con i rossoneri che hanno la grande opportunità di portare punti per il passaggio del turno.

Il Milan di Fonseca è sedicesimo in questa classifica ma ha tre partite agevoli davanti a sé e deve vincere per passare il turno. 31esimo posto e solo una vittoria per la Stella Rossa che ha battuto per 5 a 1 lo Stoccarda nell’ultima giornata e vuole dare continuità.

DIRETTA MILAN STELLA ROSSA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per chi stasera non vuole prendere freddo a San Siro può comodamente vedere da casa la diretta Milan Stella Rossa in televisione su Sky. Ma se siete in giro e non volete perdervi questa diretta allora potrete collegarvi alla diretta streaming video grazie a Sky GO e NOW TV.

MILAN STELLA ROSSA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sarà interessante capire attraverso le probabili formazioni quali saranno le mosse dei due allenatori e i loro piani partita. Il Milan potrebbe fare qualche cambio con Fonseca che mantiene invariato il suo 4-2-3-1 dando fiducia a Maignan e ad una linea difensiva composta da Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez. Fofana e Reijnders agiranno come vertici bassi di centrocampo con Loftus-Cheek più avanzato e a sostegno di un tridente con Chukwueze, Morata e Leao.

A specchio anche la Stella Rossa di Milojevic che si affida a Gutesa tra i pali con Mimovic, Spajic, Djiga e Seol a comporre la linea difensiva. Elsnik e Krunic saranno i due mediani con Felicio Milson, Maksimovic e Silas sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Ndiaye.

MILAN STELLA ROSSA, LE QUOTE

Se siete degli scommettitori non potete non tentare una puntatina sulla diretta Milan Stella Rossa: prima però vediamo bene le quote e i pronostici di Bet365. I rossoneri sono nettamente favoriti ed un loro successo è quotato a 1,27 contro il 12,00 per i serbi e il pareggio X a 5,50.