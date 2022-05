BALOTELLI ALLA JUVENTUS?/ Tifosi bianconeri in rivolta su Twitter

Balotelli alla Juventus? L’ipotesi di calciomercato si è fatta strada nelle ultime ore, col centravanti reduce da una stagione all’Adana Demispor in Turchia che l’ha visto tornare al gol con una certa continuità, ma senza riconquistare il posto in Nazionale. Dopo i 5 gol segnati al Goztepe nell’ultimo impegno, Balotelli sembra pronto a cercare un rilancio in Italia dopo l’ultima esperienza in Serie B al Monza. E nel pomeriggio di lunedì 30 maggio si è parlato della possibilità di vedere Balotelli in maglia bianconera: la Juventus starebbe pensando a lui come vice Vlahovic, nome caldo per un attacco che comunque sarà da rifondare dopo gli addii di Dybala, Morata e Bernardeschi. Una situazione da monitorare con attenzione ma che non sembra entusiasmare, almeno da quanto emerge sui social, i tifosi della Vecchia Signora.

BALOTELLI ALLA JUVENTUS? IL POPOLO DI TWITTER SCETTICO

Su Twitter in particolare le reazioni al possibile arrivo di Balotelli alla Juventus sono state variegate, ma la maggioranza ha espresso grande perplessità riguardo l’ipotesi. Diversi utenti hanno affermato di aver avuto la “giornata rovinata” anche solo dalla possibilità di vedere Balotelli in bianconero, altri hanno minacciato di abbandonare i social. Reazioni più composte hanno riguardato analisi da parte dei tifosi che hanno evidenziato come il carattere di Balotelli non sia adatto agli standard rigidi di comportamento imposti dal club torinese. C’è però anche una parte di tifosi che ha sottolineato come questa potrebbe davvero essere l’ultima chance per rilanciare SuperMario: “Lo dico ora, con Allegri Balotelli ritorna in Nazionale“, scrive un tifoso e chissà che Roberto Mancini non tenga davvero una porta ancora aperta. Di sicuro prima si dovrà concretizzare un ritorno in Italia ancora tutto da definire ma che sembra già suggestivo pensando alla possibilità per Balotelli di vestire la maglia juventina dopo quelle di Inter e Milan.

