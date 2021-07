Balotelli disoccupato/ Calciomercato news, quale futuro dopo l’addio al Monza?

CALCIOMERCATO, BALOTELLI RIMANE SENZA SQUADRA

La sessione estiva di calciomercato si è aperta ufficialmente soltanto nella giornata di ieri e nell’elenco dei calciatori svincolati le varie squadre potranno anche sognare di aggiudicarsi un Balotelli disoccupato. Terminata la stagione con il Monza infatti, che non è riuscito a centrare la promozione in Serie A, Mario Balotelli è rimasto senza maglia come anche annunciato dallo stesso dirigente del club brianzolo Adriano Galliani che aveva appunto spiegato: “Da ora Balotelli è libero e al momento non è previsto alcun rinnovo”. Le indiscrezioni più recenti riportano inoltre che al calciatore non sarebbe pervenuta alcuna offerta concreta per la prossima stagione ed è in attesa di capire quale sarà effettivamente il suo futuro.

CALCIOMERCATO, SUPERMARIO NON HA FRETTA

Lo status di disoccupato non pare affatto turbare i pensieri di Mario Balotelli, come emerso pure dalle sue storie pubblicate su Instagram. I rumors che lo vedevano nel mirino del neo promosso Adana Demirspor sembrano scemare sempre di più con la Turchia che appare una meta davvero lontana. Nonostante l’annata trascorsa in Serie B, Balotelli può vantare una carriera di primissimo livello in quanto a presenze in club prestigiosi se si pensa all’Inter, al Milan, al Manchester City ed al Liverpool, lasciando dunque pensare che qualche estimatore potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane per lui anche dall’estero.

