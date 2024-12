CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, POSSIBILE RITORNO A ROMA PER TAHIROVIC

La vittoria ottenuta sul campo dell’Ajax ieri sera in Europa League ha regalato ulteriore entusiasmo all’ambiente biancocelste che si auspica di poter contare su novità importanti dal calciomercato Lazio di gennaio. La dirigenza della squadra di Formello sembra infatti orientata a migliorare la rosa a disposizione di mister Marco Baroni, sempre più apprezzato da tutti gli addetti ai lavori insieme con i tifosi, puntando soprattutto sul rinforzare il centrocampo. I nomi accostati alla società del patron Lotito non mancano di certo ed in questo elenco spicca in particolare il profilo di Benjamin Tahirovic.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il ventunenne bosniaco-svedese non sarebbe soddisfatto della sua avventura vissuta proprio con la maglia dell’Ajax e sarebbe anzi pronto a lasciare Amsterdam proprio per tornare a giocare in Serie A, dove ha già vestito la maglia della Roma con cui ha giocato anche nel settore giovanile. Lanciato da mister José Mourinho, Tahirovic ha raccolto appena tre presenze dall’inizio della stagione e sulle sue tracce si registra anche la presenza di altre squadre del nostro campionato come il Monza e la Fiorentina.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, FOLORUNSHO E BELAHYANE SEMPRE IN CORSA

Quello di Tahirovic non è comunque l’unico profilo monitorato con insistenza quando si parla di calciomercato Fiorentina. Il ventenne marocchino con cittadinanza francese Reda Belahyane dell’Hellas Verona è finito da ormai diverse settimane sotto la lente d’ingrandimento dei biancocelesti ma strapparlo ai gialloblu già a gennaio potrebbe essere più complicato del previsto. Per questo motivo la Lazio sta tenendo d’occhio pure altri nomi tra i quali si fa notare quello di Valentin Atangana del Reims.

Un altro elemento valido per vestire la maglia laziale è infine Michael Folorunsho, approdato ai piedi del Vesuvio dopo l’esperienza in prestito vissuta proprio con i veneti ma impiegato con scarsa continuità da mister Antonio Conte. Il centrocampista ex Bari classe 1998 ha infatti collezionato appena sette apparizioni per 103 minuti complessivi tra campionato e Coppa Italia, spingendolo a rivedere le decisioni sul proprio futuro se vorrà vedere di più il terreno di gioco da qui al termine della stagione in corso con il Napoli.

