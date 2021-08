Balsamo-Paternoster diretta Medisond ciclismo pista Olimpiadi/ Risultato live gara

DIRETTA BALSAMO-PATERNOSTER MADISON CICLISMO SU PISTA: A MEDAGLIE?

La Madison (o Americana) con l’Italia rappresentata dalla coppia formata da Elisa Balsamo e Letizia Paternoster sarà al centro dell’attenzione per il ciclismo su pista oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020, venerdì 6 agosto 2021, gara da seguire con la massima concentrazione dal velodromo Izu di Shizuoka che già ci ha regalato nei giorni scorsi enormi soddisfazioni, cioè la meravigliosa medaglia d’oro con record del Mondo di Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan nell’inseguimento a squadre maschile l’altro ieri e poi il bronzo in rimonta ieri nell’Omnium di Elia Viviani, nostro portabandiera. Finora insomma sono stati protagonisti soprattutto i ragazzi, ma oggi le nostre speranze di medaglia sono legate alle ragazze. L’appuntamento con la Madison femminile che vedrà in gara Elisa Balsamo-Letizia Paternoster per l’Italia sarà alle ore 10.15 italiane (le 17.15 locali), quando prenderà il via l’Americana, specialità del ciclismo su pista che si svolge in un turno unico: la Madison è una corsa a punti in cui si affrontano squadre formate ciascuna da due ciclisti, i quali si alternano in gara dandosi il cambio sulla distanza di 120 giri (30 km). La classifica finale viene stilata in base al numero di giri completati da ciascuna squadra e, in caso di parità di giri, al numero di punti ottenuti negli sprint intermedi, che saranno 12.

DIRETTA BALSAMO-PATERNOSTER MADISON, CICLISMO SU PISTA: COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv della gara della Madison con Elisa Balsamo-Letizia Paternoster sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se potrebbe non essere integrale data la contemporaneità di altri eventi (ma sicuramente le fasi salienti saranno visibili). Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

BALSAMO PATERNOSTER MADISON CICLISMO SU PISTA: RISULTATI E CONTESTO

La Madison dunque catalizza oggi grazie a Elisa Balsamo-Letizia Paternoster la nostra attenzione per quanto riguarda il ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020. Possiamo schierare una coppia giovanissima e in grande crescita, che ci fa naturalmente sperare anche per il futuro: Elisa Balsamo è nata a Cuneo il 27 febbraio 1998, Letizia Paternoster invece è nata a Cles (Trento) il 22 luglio 1999. Il futuro dunque è assicurato, ma se le gioie arrivassero già oggi non saremmo affatto dispiaciuti. Le ambizioni sono legittime, dal momento che la coppia è consolidata fin da quando Balsamo e Paternoster vincevano insieme a livello giovanile – naturalmente non molti anni fa. Ai Mondiali di Berlino 2020, di fatto l’ultimo grande evento per il ciclismo su pista dato lo scoppio poi della pandemia di Covid, Balsamo-Paternoster furono terze e medaglie di bronzo dietro a Olanda e Francia. Le premesse sono intriganti…

