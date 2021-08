Elia Viviani diretta Omnium ciclismo pista Olimpiadi Tokyo 2020/ A medaglia?

DIRETTA ELIA VIVIANI OMNIUM CICLISMO SU PISTA

L’Omnium con Elia Viviani sarà al centro dell’attenzione italiana per il ciclismo su pista oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020, giovedì 5 agosto 2021, gara da seguire con la massima concentrazione dal velodromo Izu di Shizuoka perché, dopo la meravigliosa medaglia d’oro con record del Mondo di Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan nell’inseguimento a squadre maschile, oggi sarà il giorno appunto dell’Omnium con Elia Viviani, dunque seguiremo il nostro portabandiera nella gara di cui era stato campione olimpico cinque anni fa a Rio 2016, anche se nel frattempo l’Omnium è cambiato notevolmente. Era infatti una gara che si disputava su sei prove in due giorni differenti, ora le specialità sono quattro e in una sola giornata, che sarà appunto oggi. Nel nuovo omnium si hanno così nell’ordine uno scratch (10 km) alle ore 8.30 italiane, poi una corsa tempo che è la grande novità (10 km) alle ore 9.27, una corsa ad eliminazione che in calendario è alle ore 10.07 ed infine una corsa a punti (25 km) che emetterà tutti i verdetti dalle ore 10.55. Il sistema di punteggio resta invariato: al totale definito dalle prime tre prove vengono sommati i punteggi ottenuti nella corsa a punti conclusiva per determinare la classifica finale che consacrerà il campione olimpico e la composizione del podio dell’Omnium, dove seguiremo con grande attenzione Elia Viviani.

Jacobs-Tortu diretta staffetta 4x100m Italia, Olimpiadi 2020/ Azzurri accedono alla finale!

COME VEDERE ELIA VIVIANI, OMNIUM CICLISMO SU PISTA, IN DIRETTA STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della gara dell’Omnium con Elia Viviani sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se potrebbe non essere integrale data la complessità di questo evento del ciclismo su pista. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

OLIMPIADI TOKYO 2020/ Hanno ragione i media internazionali a dubitare di Jacobs?

ELIA VIVIANI OMNIUM CICLISMO SU PISTA: RISULTATI E CONTESTO

L’Omnium dunque catalizza oggi grazie ad Elia Viviani la nostra attenzione per quanto riguarda il ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020. Sarà il debutto a cinque cerchi del nuovo formato comunque in uso già da qualche anno. Il trionfo di Elia Viviani a Rio 2016 era maturato in una gara che allora comprendeva scratch, inseguimento individuale, corsa ad eliminazione, corsa a cronometro, giro lanciato a cronometro e corsa a punti. La riforma dell’UCI ha completamente azzerato le gare a cronometro, dunque non vedremo più inseguimento individuale, corsa a cronometro e giro lanciato, mentre restano lo scratch, la corsa ad eliminazione e la corsa a punti conclusiva, con l’aggiunta della corsa tempo, una gara di gruppo in cui, dopo i primi cinque giri di lancio, a ogni giro si ha uno sprint che assegna un punto al vincitore, mentre un giro guadagnato assegna 20 punti. Per Elia Viviani probabilmente è uno svantaggio: in Brasile era stato terzo nell’inseguimento, terzo a cronometro e secondo nel giro lanciato, anche se resta la corsa ad eliminazione di cui fu primo. Di certo ci attendono di nuovo grandi emozioni con il ciclismo su pista…

LEGGI ANCHE:

FILIPPO GANNA ORO/ Il papà Marco: “Vittoria preparata in ogni dettaglio” (esclusiva)

© RIPRODUZIONE RISERVATA