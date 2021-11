Baltimora, X Factor 2021/ Stupisce con carisma e bravura, la conferma con Adele?

Baltimora ad X Factor 2021 piace proprio a tutti

Durante il terzo live di X Factor 2021 Baltimora si esibirà in una cover di “Turning Tables”, la famosissima canzone di Adele, una scelta rischiosa per il ragazzo che cimentandosi con questa canzone molto amata dal pubblico dovrà necessariamente confermare le aspettative nei suoi confronti rischiando di non essere sopraffatto dal brano.

Baltimora sembra essere uno dei concorrenti fin ora più apprezzato anche dal pubblico a casa grazie alle sue esibizioni sempre impeccabili, anche i giudici apprezzano molto lo stile del ragazzo che a soli 20 anni ha dimostrato di avere una personalità e un carisma giusto per poter calpestare il palco di X Factor 2021.

Baltimora ad X Factor 2021 nel secondo live emoziona con Parole di Burro

Uno tra i concorrenti di X Factor 2021 che hanno scosso l’opinione del pubblico è Baltimora, nome d’arte di Edoardo Spinsante che ha colpito i giudici già durante le audizioni con il suo inedito “Colore”, suonato al pianoforte. Il cantante è riuscito a convincere Hell Raton che gli ha dato un posto all’interno del suo roster grazie ad un’interpretazione della canzone “La ballata della moda” di Luigi Tenco.

Già durante la prima puntata il giovane cantante ha confermato le aspettative sul suo conto stupendo giudici e pubblico da casa. Durante il secondo live di X Factor 2021 Baltimora si è esibito sulle note di “Parole di Burro” di Camen Consoli confermando i giudizi sul suo conto e ricevendo i complimenti da Manuel Agnelli che ha commentato: “Fare questo pezzo è un salto mortale. Sei stato bravo” salvo poi dargli un consiglio in merito all’uso del vibrato: “Hai una tua identità, non c’è bisogno di farlo”.

