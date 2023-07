Bambina di 8 anni morta dopo essere caduta dalla moto/ Non aveva il casco: aperta un’inchiesta

Una bambina di 8 anni è morta dopo essere caduta dalla moto a Gragnano, in provincia di Napoli. In base a quanto appreso dai Carabinieri dalle prime ricostruzioni, come riportato da TgCom24, la piccola era senza casco. È per questo motivo che ha sbattuto la testa sull’asfalto. Inizialmente la vittima sembrava stare bene, tanto che si è anche rialzata. Poco dopo, però, le sue condizioni di salute sono peggiorate. Si è spenta dopo il trasporto in ospedale.

I medici, dopo avere effettuato i necessari esami al suo arrivo al San Leonardo di Castellammare, hanno deciso di trasferirla all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon. È qui che è stata sottoposta d’urgenza a un lunghissimo intervento chirurgico di decompressione cranica, che prevede la rimozione di una larga sezione del cranioper contrastare gli effetti dell’ipertensione endocranica secondaria al trauma subito. L’operazione tuttavia non ha dato i frutti sperati. La piccola non ce l’ha fatta.

Bambina di 8 anni morta dopo essere caduta dalla moto: la dinamica

La Procura di Torre Annunziata ha aperto una inchiesta sul caso della bambina di 8 anni morta dopo essere caduta dalla moto. La vittima, figlia di due commercianti nel settore dell’abbigliamento, viaggiava sul mezzo insieme a una dipendente del negozio di famiglia e al fidanzato di quest’ultima. Pare che l’uomo, che era alla guida, abbia perso il controllo del mezzo a due ruote e sia finito sotto un’auto che era parcheggiata. La piccola, a causa dell’impatto, è stata sbalzata via, sbattendo la testa sull’asfalto.

La dinamica dell’incidente, avvenuto in via Nastro a Grugliano, proprio nei pressi del negozio dei genitori della vittima, è comunque ancora da chiarire. È da capire, inoltre, perché la bambina non indossasse il casco. Il sentore infatti è che il dispositivo di protezione avrebbe potuto evitare alla piccola le ferite che l’hanno portata in poche ore alla morte.











