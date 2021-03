Bambine si picchiano e genitori le incitano: video choc/ La zia: “Uno scherzo” ma…

Due bambine si picchiano incitate dai genitori: la scena terribile viene ripresa e il video finisce su Tik Tok, diventando virale sui social. È quanto accaduto a Napoli, anche se non è chiaro se dalla provincia o dalla città. Lo scontro non viene interrotto neppure quando una delle due piccole scoppia a piangere di dolore. La mamma se ne prende cura, poi però comincia il secondo round della scazzottata. I genitori presenti anziché interrompere tutto, consigliano anche come difendersi: c’è chi dice ad una di afferrare l’altra bambina per i capelli e gettarla per terra e chi invece prende in giro la bambina “battuta” dalla rivale. Una vicenda assurda che ha comprensibilmente suscitato l’indignazione della Rete, che non si capacita di come un genitore possa aizzare una figlia in una lotta violenza, come se fosse un gladiatore.

Le condivisioni del video pubblicato su Tik Tok sono state centinaia, poi è finito subito sugli altri social network. Gianni Simioli nel programma radiofonico condotto col consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha invitato i protagonisti a fare chiarezza sulla vicenda.

BAMBINE SI PICCHIANO, VIDEO SUI SOCIAL: UTENTI INSORGONO

Non si esclude che i protagonisti di questo video choc vengano identificati, visto che i loro volti erano tutti visibili nel video originale diffuso. C’è chi ha invocato l’intervento del Tribunale dei minori per capire in che contesto vivano le due minori. Non è neppure chiaro quale fosse l’intento degli adulti, ma potrebbe essere fatta chiarezza nelle prossime ore dalle forze dell’ordine. Intanto la zia di una delle due bambine ha pubblicato sempre su Tik Tok un video in cui spiega che in realtà le bambine stavano “giocando”, assicurando che “si vogliono bene”. Lo riporta Fanpage, spiegando che questa non è stata ritenuta una spiegazione sufficiente da parte degli utenti, che infatti stanno continuando a invocare provvedimenti a tutela delle bambine. Le urla a suon di “Prendigli i capelli, buttala a terra!” e “Hai perso, hai perso!” feriscono tutti coloro che incappano in questo video choc. E se pure fosse davvero tutto uno scherzo, sarebbe comunque di cattivo gusto.

