Bambini abusati sessualmente: “60% vittime delle proprie madri”/ Studio choc tedesco

Nel 2017, il Tribunale della famiglia in Germania ha permesso a un bambino di nove anni di tornare a vivere di nuovo con sua madre. Il piccolo era stato precedentemente dato in affitto per un breve periodo dopo che si era saputo che la donna conviveva con un molestatore con precedenti penali rilevanti. La madre ha permesso all’uomo di violentare il piccolo: i due hanno inoltre venduto il bambino a pedofili venuti dalla Svizzera e dalla Spagna per soldi, e la madre sarebbe stata coinvolta negli abusi.

Come riporta il Frankfurter Allgemeine Zeitung, la violenza sessuale delle donne nei confronti dei bambini è ancora un argomento tabù. Spesso gli atti non vengono denunciati e spesso neppure perseguiti adeguatamente. Peer Briken, direttore dell’Institute for Sex Research, Sexual Medicine and Forensic Psychiatry presso l’University Hospital Hamburg-Eppendorf, e un gruppo di ricerca in uno studio del 2021, hanno scoperto che circa il 60% delle vittime di abusi sessuali erano proprio i figli e i carnefici le proprie madri.

Bambini abusati, violenze delle donne in compagnia di un uomo

La psicologa giuridica Monika Knauer della Goethe University di Francoforte ha esaminato i fascicoli criminali di 465 donne pedofile nell’arco di tre decenni. L’esperta ha spiegato che in Germania si sostiene che “le donne non abusino affatto dei bambini perché non hanno il pene”. Secondo Knauer, questa valutazione contribuisce a far passare l’abuso da parte di donne come “meno dannoso” per i bambini. Le violenze delle donne vengono infatti banalizzate e questo porta le vittime ad un timore maggiore nel condividere le proprie esperienze in modo tempestivo e nel denunciare.

Molte donne pedocriminali, provengono da famiglie “distrutte”: si tratta di circa un terzo. Secondo lo studio di Knauer, spesso queste hanno attraversato esperienze drammatiche come il divorzio, la morte o l’alcolismo e tossicodipendenza dei loro genitori. Spesso hanno subito violenza nell’infanzia o nell’età adulta. Spesso l’abuso avviene in compagnia di un uomo: lo studio ha evidenziato come un terzo degli uomini che hanno abusato di bambini con queste donne avesse precedenti penali, e circa la metà di questi addirittura per abusi sui minori. Al contrario, la maggior parte delle donne nello studio non aveva precedenti penali.











