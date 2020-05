BAMBINO DI 5 ANNI CADUTO DAL BALCONE/ Cariati (Cosenza): piccolo autistico, è grave

Pubblicità

Un bambino di 5 anni è caduto dal balcone a Cariati, comune in provincia di Cosenza, e si trova adesso in gravi condizioni. Lo riferisce l’Agi, sottolineando come il piccolo sia stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elisoccorso presso l’ospedale dell’Annunziata. Arrivato presso la struttura sanitaria cosentina, da quel che si apprende il bambino sarebbe stato intubato, ad ulteriore conferma del fatto che le sue condizioni dopo la caduta dal terrazzo di casa destino particolare preoccupazione. Secondo le informazioni in possesso di Fanpage, il piccolo, affetto d’autismo, sarebbe in pericolo di vita e la sua prognosi è riservata. Da una prima ricostruzione sembra che il bimbo sia caduto dal balcone al terzo piano dello stabile in cui viveva nel tentativo di affacciarsi.

Pubblicità

BAMBINO DI 5 ANNI CADUTO DAL BALCONE A CARIATI

A soccorrere in prima battuta il bambino di 5 anni di Cariati sarebbe stato un infermiere residente nello stesso palazzo. Subito dopo sono arrivati i sanitari del 118 che dopo averlo immobilizzato lo hanno caricato sull’elicottero per trasportarlo a Cosenza. Sull’accaduto, per quanto prevalga per il momento l’ipotesi di un tragico incidente domestico, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rossano. Stando alle informazioni riferite dal portale locale Cariatinet, la caduta sarebbe avvenuta intorno alle 12,30 in via Quasimodo a Cariati Marina. Il piccolo era cosciente quando è stato caricato sull’elicottero che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza ma resta ancora da verificare se nel violento urto siano rimasti danneggiati anche gli organi interni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA