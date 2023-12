Bambino inglese scomparso in Spagna ritrovato dopo 6 anni/ Alex Batty: “Sono stato rapito da una setta”

Le autorità di Tolosa, in Francia, hanno annunciato di aver ritrovato un bambino scomparso in Spagna 6 anni fa, Alex Batty, che all’epoca era 11enne, mentre oggi ne ha 17. Il ritrovamento sarebbe stato fatto mercoledì mattina, mentre le autorità hanno confermato che si tratti proprio dell’11enne, seppur non abbia fornito documenti ufficiali, pur sostenendo di essere proprio Alex ed assomigliando alla sua ultima foto nota. Secondo le autorità, comunque, l’identificazione è stata fatta dagli stessi familiari del ragazzino.

Il ritrovamento di Alex Batty, il bambino scomparso 6 anni fa in Spagna, è stato fatto da un automobilista che transitava con la sua macchina sui Pirenei, trovandolo a vagare a piedi con uno zaino in spalla ed uno skateboard. Secondo un giornalista del quotidiano La Depeche, il ragazzo aveva raccontato la sua storia all’automobilista, raccontando di aver vissuto “in una specie di comune itinerante“, con la madre e il nonno, ma “non era sottoposto ad alcuna costrizione, ma ha detto che trovava sua madre un po’ strana e ha deciso che non voleva quel tipo di vita”. Il bambino scomparso dalla Spagna 6 anni fa, inoltre, non avrebbe subito alcun tipo di violenza, ma ha detto di essere preoccupato per sua nonna, che ne è la tutrice legale.

Alex Batty: il bambino scomparso in Spagna 6 anni fa

La scomparsa del bambino, Alex Batty, dalla Spagna 6 anni fa avvenne durante un viaggio che la madre, Marabella, 37 enne, e il nonno 58enne David avevano organizzato contro il volere della nonna. Questa, infatti, temeva che le difficoltà domestiche ed economiche della donna avrebbero potuto influenzare negativamente il ragazzino, ma i due avevano deciso di partire comunque, per un viaggio che sarebbe dovuto durare due settimane. La nonna già in occasione della scomparsa del bambino dal viaggio in Spagna 6 anni fa aveva raccontato ai giornalisti e agli inquirenti che temeva i due fossero fuggiti con Alex Batty per unirsi ad una setta al fine di condurre uno stile di vita alternativo.











