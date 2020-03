BANCHE E CORONAVIRUS/ Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps: le misure anti-emergenza

Anche le banche sono state colpite dall’emergenza coronavirus e i grandi gruppi operanti in Italia si sono visti costretti ad adottare delle misure che fossero in grado di contemperare due esigenze: tutelare la salute dei lavoratori e garantire la continuità del servizio all’utenza. Come riportato dall’AGI, nel protocollo siglato oggi tra Abi e sindacati si chiede l prioritario utilizzo da parte della clientela dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici all’esterno delle filiali, così da ridurre il rischio di contagio per tutte le parti in causa. Il maggiore gruppo bancario italiano, Intesa Sanpaolo, ha garantito continuità operativa dalla filiale online e dalla piattaforma di home banking, oltre a sportelli automatici e bancomat accessibili come di consueto. Nelle filiali più grandi (circa 900) apertura al pubblico dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì; in quelle di medie dimensioni stesso orario ma a giorni alterni. Chiuse solo le più piccole e situate in Comuni in cui vi siano altre filiali di maggiore dimensione aperte, in tutto 122.

BANCHE E CORONAVIRUS: INTESA SANPAOLO, UNICREDIT, MPS, LE MISURE CONTRO L’EMERGENZA

Diversa la politica attuata da Unicredit e Monte dei Paschi di Siena. Il primo gruppo ha scelto di tenere aperto soltanto un certo numero di agenzie per ogni regione (elenco consultabile sul sito unicredit.it). Tutti i servizi bancari accessibili da remoto sono attivi, mentre viene applicata su larga scala la modalità di lavoro flessibile per i dipendenti. Per quanto riguarda Mps le filiali sono operative nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, ad esclusione delle Filiali Paschi Valore Top che manterranno l’apertura giornaliera, con apertura al pubblico la mattina. Pomeriggio nessun accesso consentito alla clientela. Sul fronte dei dipendenti: applicazione del lavoro agile turnazione tra due team di colleghi (ciascuno del 50% del personale). Rispetto a Bnl, Agi riassume: “Completamente operative tutte le attività commerciali, sia in presenza sia a distanza e i canali di contatto sono normalmente funzionanti. Adottate misure più restrittive per garantire sicurezza all’interno di tutti gli uffici e intensificazione delle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro. Ingresso consentito a un solo cliente per lavoratore mattino attività daily banking (operazioni di sportello) e di consulenza; al pomeriggio operative solo le attività di consulenza previo appuntamento”.



