Banco Alimentare, Colletta 2019/ Sui social e nei supermercati è Natale anticipato

La campagna per la Colletta alimentare è anche social: fin dalle primissime ore di oggi, tantissime persone hanno twittato usando gli hashtag #colletta19 e #bancoalimentare, per condividere un piccolo gesto e spingere altre persone a donare ai più bisognosi. Diamoci da fare, in fondo basta poco: questo uno dei messaggi più virali, un bel gesto per Natale che può aiutare chi ha meno. Volontari – ribattezzati anche come i “gilet gialli della Colletta” – da ogni parte d’Italia pronti a dare il proprio contributo: «Se oggi devi rifornire il frigorifero, fai la spesa nei supermercati che aderiscono alla giornata della Colletta Alimentare, acquistando anche qualcosa per chi è in difficoltà. Farai provviste di bontà anche per il tuo cuore», scrive un utente su Twitter. L’obiettivo è quello di migliorare i dati delle scorse edizioni e riuscire a dare una mano all’1,5 milioni di persone che si trova in situazione di difficoltà: buona Colletta alimentare a tutti!

LA GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Oggi, sabato 30 novembre, torna in tutta Italia la Giornata nazionale della Colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. In più di 13mila supermercati dislocati dal nord al sud della nostra penisola, 145mila volontari inviteranno la popolazione italiana a donare cibo, che poi verrà successivamente distribuito alle mense per i poveri, ai banchi di solidarietà, ai centri di accoglienza e alle comunità per i minori, più di 7.500 strutture caritative che ogni anno donano un grande sostegno 1.5 milioni di bisognosi in Italia, di cui 300mila minori. Un evento, quello della Colletta alimentare, che giunge tra l’altro nel 30esimo anno di attività del Banco Alimentare, tre decadi di lotta contro lo spreco del cibo e la povertà. Per la giornata di oggi sarà quindi possibile donare del cibo in scatola, a cominciare da tonno, riso, olio, legumi, sughi, prevalentemente prodotti che possono essere conservati a lungo e che non hanno scadenza breve.

BANCO ALIMENTARE, DALLA STAR ALLA COCA COLA

Il Banco Alimentare è una realtà italiana, ma anche e soprattutto lombarda e brianzola. Nasce infatti a Monza nel 1989, quando il Cavaliere Danilo Fossati, il fondatore della Star, decise assieme a don Luigi Giussani di dare vita appunto ad una struttura caritatevole, su modello del Banco de Alimentos di Barcellona. Il 3 marzo di quell’anno venne costituita ufficialmente l’associazione, e il primo magazzino venne aperto a Meda. Fu l’inizio di un progetto importante e fondamentale per l’Italia, che oggi conta più di 20 sedi dislocate in tutta Italia, fra cui l’ultima aperta nel 2009 a Muggiò, sempre in Brianza, dove ogni giorno si lavora con l’obiettivo di recuperare le eccedenze alimentari dalla grande distribuzione e dalla ristorazione. Per celebrare i 30 anni, anche la Coca Cola ha deciso di unirsi al Banco elementare. La storica bevanda gassata ha infatti lanciato il progetto “Condividi la magia del Natale” ed ha organizzato un Christmas Market realizzato nell’iconico “truck” della Coca Cola, un mercato di Natale solidale con vari gadget, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione brianzola. Il camion toccherà le città di Milano, Verona, Roma, Palermo e Napoli.



