La dieta adeguata e l’alimentazione sana sono consigliate tutto l’anno ma ancora di più durante l’estate 2024, stagione tipicamente calda che può provocare a volte a spossatezza ed eccessiva stanchezza. Quali sono gli alimenti che non devono mai mancare quindi nella dieta dell’estate del 2024? Lo ha spiegato la professoressa Lucilla Titta, stimata biologa nutrizionista presso l’istituto europeo di oncologia di Milano, che ha stilato una piccola guida con 5 consigli molto semplici e pratici in vista appunto di una corretta alimentazione.

Partiamo dal primo, ovvero, aumentare il consumo di vegetali e di cereali, soprattutto se integrali, così come di potassio e magnesio. Bene quindi frutta, verdura nonché i legumi, alimenti che sono tipici tra l’altro della dieta mediterranea, e che fanno bene dal primo gennaio al 31 dicembre, non soltanto per la dieta dell’estate 2024. Il vegetale è fondamentale per tenersi idratati, tra l’altro è più facile per il nostro organismo assumere acqua attraverso gli alimenti piuttosto che direttamente la bottiglia.

LA DIETA DELL’ESTATE 2024, 5 CONSIGLI: CONSUMARE LA FRUTTA DURANTE I PASTI

La dottoressa ricorda come la frutta viene spesso consumata a fine pasto o magari come colazione o merenda, ma la stessa consiglia di inserirla anche nelle insalate, arricchendo quindi le portate principali dei nostri pranzi e delle nostre cene, in maniera salutare. Tra l’altro l’insalata è considerato un tipico elemento per smorzare la fame, e con l’aggiunta di albicocche, pesche o anguria non può che aiutare ulteriormente in tal senso, divenendo quasi un piatto unico.

L’importante, come ripetono sempre gli esperti, è bilanciare i vari componenti quindi le suddette verdura e frutta, così come i cereali, ma anche proteine sane, acqua e l’immancabile l’olio extravergine di oliva, alimento cardine della dieta mediterranea.

LA DIETA DELL’ESTATE 2024, 5 CONSIGLI: BENE GLI SPINACI E LE VERDURE RICCHE DI ACQUA

Per la dottoressa Titta è fondamentale anche fare attenzione al cortisolo, l’ormone dello stress che aumenta nei mesi caldi e che si può abbassare con prodotti ricchi di magnesio come ad esempio gli spinaci, ma anche carote, broccoli e cavoli. In estate non bisogna inoltre fare mai a meno di prodotti ricchi di fibre come zucchine, pomodorini, rucola e radicchio. Consigli nella dieta dell’estate 2024 anche per chi si allena, con cibo che deve essere facilmente digeribile e nel contempo essere nutriente quindi con grassi buoni, carboidrati, vitamine e proteine.

Bene anche le bevande fresche, i liquidi e i già sopracitati alimenti ricchi d’acqua soprattutto per chi cammina tanto. A riguardo, ottimo il cetriolo, che è ricco anche di vitamina c, nonchè l’anguria. Infine l’ultimo consiglio, evitare cibi pesanti in spiaggia per via della lunga digestione, in favore invece di un pranzo leggero e fresco, così come delle bevande a base vegetale. Meglio quindi un’insalata, una pasta fredda con basilico, pomodorini e olio extravergine, ma anche un panino leggero con del tacchino e l’insalata, piuttosto che un hot dog, un panino superfarcito o una pizza.