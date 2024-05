Bando concorso Inps, attesa per la pubblicazione/ Cercarsi 585 assistenti a tempo indeterminato

L’Inps aprirà a breve un bando per un concorso che riguarda l’assunzione di 585 posti con contratti a tempo indeterminato. Si tratta di un concorso che, come scrive Fanpage, è riservato ai diplomati e i vincitori verranno assunti in area B, con una procedura che verrà bandita entro la fine dell’anno. Nel dettaglio, si cercano 585 posti da assistente che verranno poi suddivisi per le varie regioni e per tre diversi profili, leggasi assistente ai servizi, tecnici e informatici. Il gruppo più numeroso è quello riguardante gli assistenti ai servizi a cui sono dedicati 498 posti, e la figura assunta si occuperà di svolgere attività di tipo amministrative, gestionali e di supporto.

Altri 25 posti per assistenti tecnici, con mansioni di manutenzione, sicurezza e ovviamente tecniche, e infine 62 posti per compiti informatici, di sviluppo e di assistenza. Il bando, ricorda ancora Fanpage, era atteso per il 2023 ma è slittato, di conseguenza non è chiaro quando verrà pubblicato, ma sicuramente entro la fine dell’anno, quindi nei prossimi 7 mesi, e attualmente non vi è alcuna comunicazione ufficiale che permetta di capire se sarà pubblicato in estate o in autunno, se non già in primavera.

BANDO CONCORSO INPS: COME POTER FARE DOMANDA

Per poter presentare la domanda (quando sarà possibile ovviamente), bisognerà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo di studio equivalente, ma ovviamente chi avrà la laurea partirà da un punteggio maggiore. Non ci sono comunque limiti di età o altre soglie di sbarramento, basterà presentarsi il giorno del bando a 18 anni compiuti e con il diploma in tasca.

Per presentare la domanda bisognerà presumibilmente recarsi sulla piattaforma inPa, il recente portale di reclutamento della Pubblica Amministrazione, dopo di che, una volta trovata la sezione dedicata, bisognerà fare il login con le proprie credenziali personali attraverso SPID, CIE o CNS. In merito alla retribuzione che si andrà a percepire qualora si venisse assunti, la media del personale di categoria B Inps e di 1.700/1.900 euro netti annui, a cui vanno aggiunte a tredicesima e le varie indennità.

