Elenco vincitori maxi concorso Agenzia delle entrate/ Online la graduatoria: come consultarla

E’ stata pubblicata online la graduatoria relativa al maxi concorso dell’agenzia delle entrate, in cui vengono chiaramente indicati i nomi dei vincitori. La “classifica”, come riferisce ItaliaOggi, è stata resa pubblica ieri sul sito, con le varie graduatorie regionali, nonché i nomi e i relativi punteggi di chi ha passato la selezione per ottenere un posto con assunzione a tempo indeterminato. Il maxi concorso della pubblica amministrazione era rivolto precisamente a 3.970 unità per l’area funzionari con attività tributaria.

Maltempo Milano: esonda il fiume Lambro/ Attivata la "vasca" dopo lo strabordo del Seveso

Lo Stato ha in seguito fatto sapere che i posti disponibili per i futuri dipendenti del Fisco erano aumentati grazie ad un provvedimento che è stato pubblicato la settimana scorsa, quindi sono saliti a 4.265, 295 posti in più rispetto a quelli in origine di cui sopra. Il maxi concorso ha riguardato anche 530 posti nell’area funzionari la cui graduatoria è attesa invece per la giornata di oggi, mercoledì 15 maggio 2024. Come fare per consultare le graduatorie? Il metodo più veloce è quello di digitare sulla home page di Google le parole “bandi Agenzia delle entrate”, dopo di che vi verrà restituito il primo indirizzo che vi porterà alla pagina relativa.

Alessia Pifferi/ L'avvocato della sorella: “Non c'è stata nessuna esultanza all'ergastolo”

ELENCO VINCITORI MAXI CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE: IL PERCORSO DA SEGUIRE

A quel punto dovrete fare click su “concorsi in svolgimento”, che si trova nella zona bassa della pagina, dopo di che dovrete fare click sulla cartella dal titolo: “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, per l’area dei funzionari per attività tributaria”.

A quel punto vi si aprirà una pagina con una serie di link fra cui “graduatorie regionali di merito” e una volta cliccato sopra vi si aprirà un’altra pagina con un elenco di cartelle, ognuna con il nome di una regione italiana. Facendo click ad esempio su Lombardia vi si aprirà una ulteriore pagina dove potrete leggere l’elenco completo dei vincitori, con nome e cognome, data di nascita e punteggio. Ovviamente se avete partecipato al bando dell’agenzia delle entrate e il vostro nome compare fra quelli nell’elenco dei vincitori, avrete superato la selezione.

It Alert, oggi il test in Sardegna/ Il sistema simulerà un maremoto e una eruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA