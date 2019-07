Banksy, identità svelata?/ Video del 2003: maglietta sopra la bocca ma occhi visibili

Nelle ultime ore il Daily Mail ha pubblicato un’intervista video in cui il protagonista potrebbe essere il misterioso artista di strada, Banksy. Il tutto è stato scoperto da ITV News, tramite la ricerca negli archivi della televisione britannica, e il video risalirebbe a ben 16 anni fa, precisamente al 2003. Ovviamente non vi è certezza che si tratti dell’artista, anche perché nessuno l’ha mai visto in volto, ma secondo i giornalisti di ITV, non vi è nemmeno il motivo di non pensare che non fosse lui, visto che l’intervistato si era appunto presentato come Banksy. Il video è stato ripescato per l’esattezza da Robert Murphy, corrispondente di ITV News di Bristol, che stava realizzando un servizio sul noto writer in questi giorni quando si è imbattuto in un filmato catalogato come “intervista a Banksy”, realizzata dal giornalista Haig Gordon.

BANKSY, L’IDENTITÀ DEL WRITER SVELATA NEL 2003?

«Ho visto la sua faccia – ha spiegato lo stesso Gordon – l’unico problema è che non riesco a ricordare come fosse. Non penso di poter dire una sola cosa su come fosse. Era rilassato, era amabile. Ho appreso tanto da lui. Non ho prove sul fatto che si trattasse del vero Banksy o meno. Ma sembrava un evento organizzato. L’addetto stampa sembrava un normale addetto stampa che non voleva tirare un brutto scherza ai media». Il raro filmato dura un paio di minuti, e Banksy parla per una trentina di secondi della sua prima esposizione, la storica “Turf War”, in cui lo stesso writer realizzava le sue opere sui corpi degli animali (famosa a riguardo quella su un enorme maiale rosa). Nel video ripescato, Banksy indossava una maglietta che nascondeva il naso e la bocca, ma gli occhi, le sopracciglia e la fronte, come sottolineano anche i colleghi di Dagospia, erano ben visibili. «Nascondo la mia identità – diceva il probabile Banksy nell’intervista – perché non puoi davvero essere un writer ed essere un personaggio pubblico. Le due cose non vanno bene insieme». Di seguito il video del probabile Banksy

IL VIDEO DELL’INTERVISTA A BANKSY





© RIPRODUZIONE RISERVATA