BAOBAB, TH GROUP/ Gandola: nostra l’esclusiva sullo Shoni Bay a Marsa Alam

Dopo una lunga attesa di oltre un paio d’anni riapre lo Shoni Bay, uno dei più rinomati e prestigiosi resort del Mar Rosso, fra i più amati dagli appassionati italiani di Marsa Alam, per anni punto di riferimento indiscusso sulla destinazione per il nostro mercato grazie soprattutto a un punto mare unico e con pochi rivali nell’area.

La struttura sarà pronta ad accogliere nuovamente i turisti dal 15 febbraio dopo una lunga ristrutturazione che sta dando una veste decisamente più fresca e moderna al complesso. Il personale in loco sarà in larga parte lo stesso che ha servito per anni i nostri connazionali.

Per la vendita in Italia il resort ha scelto di affidare l’esclusiva a Baobab, il nuovo Tour Operator di casa TH, dopo un incontro in occasione dello scorso TTG, tra il proprietario Mr George Ghobrial e Alessandro Gandola, Direttore del nuovo marchio. Durante la fiera ci sono stati i primi contatti che sono poi sfociati in questo importante accordo di collaborazione. “Ho conosciuto a Rimini tutto il team di Baobab, l’Amministratore Delegato Giuliano Gaiba e il Direttore Commerciale Stefano Maria Simei con tutta la sua squadra e sono stati tutti così entusiasti dalla prospettiva di questa collaborazione che ho deciso di affidare a loro il ritorno dello Shoni Bay sul mercato italiano – ha dichiarato Mr George Ghobrial, storico proprietario della struttura – Ho visto un’azienda piena di energia e molto determinata a fare grandi cose anche nel tour operating outgoing e questo mi ha convinto a scommettere su di loro”.

“Siamo molto orgogliosi di questo accordo. – aggiunge Alessandro Gandola – Questa operazione sottolinea le ambizioni del gruppo TH e conferma la volontà di Baobab di offrire le migliori strutture e le più amate dal nostro mercato in ogni destinazione. Lo Shoni Bay ha migliaia di fan nostalgici in trepidante attesa di una sua riapertura e noi siamo ben felici di poterli finalmente accontentare. Con lo Shoni Bay apriamo il 2022 su Marsa Alam. Nei prossimi giorni metteremo in campo l’intera programmazione che vede anche altri nomi molto noti della destinazione, in larga parte già inaugurati nel periodo di fine anno”.

Le vendite per la destinazione Egitto sono aperte fino al 31 ottobre 2022.



