Barbara Alberti/ “Amori lesbici? Mi innamoro di chiunque ma preferisco le donne”

La settimana di Io e Te è pronta a chiudere in bellezza. Pierluigi Diaco, oggi 28 agosto, ospita in studio Barbara Alberti. La scrittrice è nota per la sua schiettezza e sicuramente regalerà al pubblico di Rai 1 non poche sorprese. D’altronde la stessa cosa è accaduta anche nelle ultime interviste da lei rilasciate. Solo un mese fa, al Corriere.it, la Alberti ammetteva di essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip “imbottita di Lexotan”. La stessa intervista in cui ha parlato di suoi ‘amori lesbici‘, ammettendo “M’innamoro degli occhi, il resto viene dopo. Il fascino non c’entra con il sesso. M’innamoro di chiunque. Con le donne mi diverto di più.” E ancora: “Non hanno il problema dell’erezione, una prova tremenda. Siamo libere, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Nei maschi il fallo è la clessidra della loro vitalità, da quando si accorgono di averlo fino alla morte”.

Barbara Alberti e le polemica sull’utero in affitto

Barbara Alberti è schietta e non ha paura di apparire impopolare. D’altronde anche le dichiarazioni fatte in merito alla delicata questione dell’affitto dell’utero lasciano spazio alla discussione. “Perché ho scritto’Non mi vendere, mamma!’? Perché è una pratica infame, l’ultima frontiera della schiavitù.” sono state le dichiarazioni della scrittrice. Che in merito si è sbilanciata ulteriormente, citando la Bibbia: “Quando la serva Agar nella Bibbia partorisce Ismaele per la moglie sterile di Abramo, almeno rimane accanto al figlio. L’idea che la sinistra consideri possibile concepire un bimbo affinché sia venduto è ripugnante. Lo spacciano per un gesto d’amore. Ma quando mai la signora Agnelli ha generato un figlio per la sua domestica?” Oggi, a Io e Te, la Alberti regalerà sicuramente altri spunti interessanti al pubblico a casa.



