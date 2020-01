Barbara Alberti come sta?/ Rischio ritiro dopo il ricovero in Ospedale (Grande Fratello Vip)

Barbara Alberti si ritira dal Grande Fratello Vip 4?

Barbara Alberti ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip 4 e non sappiamo ancora se ritornerà in gioco oppure no. Questa sera si sarebbe dovuta sottoporre all’esito del televoto con Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese, ma è tutto saltato a causa dei suoi problemi di salute. I telespettatori in realtà sono per lo più sospettosi sulla tempistica del malore della scrittrice. Poche ore prima infatti, la Alberti aveva dimostrato un forte disappunto per le critiche che le sono state rivolte nella scorsa diretta. Tanto da ventilare la possibilità di andare a casa prima del tempo. “Non la reggo questa cosa, ho il privilegio che è solo un gioco e posso toglierla. Non è una cosa della vita, non devi operare tuo figlio o tua figlia e devi scegliere”, ha detto a Fabio Testi, “io mi tolgo dal gioco”. Antonio Zequila ha tentato di farla ragionare, ma non c’è stato nulla da fare. “Voglio uscire con le mie gambe perchè non ce la faccio più. E’ un gioco che pensavo di poter fare e invece no”, ha continuato. Pago è intervenuto per farla sorridere: in caso di uscita immediata, avrebbe dovuto scansarlo prima di raggiungere la porta rossa. “Il pubblico è imponderabile”, ha sentenziato negando la possibilità di rimanere ancora nel loft, “le cose o sono o non sono. Mi sono sempre levata dalle p***e in situazioni che non andavano bene per me. Una cosa che mi ha salvato la vita”. Clicca qui per guardare il video di Barbara Alberti.

Barbara Alberti stress o semplice malessere?

L’essere finita al televoto è costata cara a Barbara Alberti: da alcuni giorni è stata trasferita in ospedale ed ha lasciato il Grande Fratello Vip 4. Anche se non in via definitiva, per il momento. “Purtroppo non avevo valutato le nomination, mi fa stare male decidere chi deve uscire”, si è giustificata subito dopo la puntata con gli altri concorrenti. “Spero di tenere i rapporti con tutti, mi fa piacere rimanere ancora con voi ma è davvero difficile”, ha aggiunto. Durante la notte, Rita Rusic si è allarmata parecchio per via di alcune urla e pianti che provenivano dalle altre stanze. Non è chiaro se si trattasse proprio della sceneggiatrice, visto il suo stato d’animo alterato oppure se fosse in realtà Licia Nunez. La Alberti però non è l’unica che sta pensando seriamente a lasciare il gioco: anche Carlotta Maggiorana, seppur per motivi diversi, sembra sulla stessa lunghezza d’onda. Intanto Salvo Veneziano punta il dito anche contro la scrittrice, ma solo per via dell’occhio di riguardo che Alfonso Signorini avrebbe avuto nei suoi confronti, a causa delle famose frasi pesanti dette su Valeria Marini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA